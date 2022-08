Netflix es una de las plataformas de películas y series por streaming más importantes del mundo. Desde su lanzamiento, ha revolucionado la forma de consumir contenidos y dentro de su imponente catálogo hay contenido “oculto” que puede ser disfrutado por los usuarios si contamos con unos códigos secretos.

Usualmente se navega en Netflix usando las categorías que la app ofrece a sus usuarios, pero el mar de películas y series que tiene no llega a ser aprovechado al máximo debido a las preferencias del usuario que limitan la exploración.

Como sabemos, series como Naruto, One Piece, One Puch Man, Kimetsu no Yaiba están entre las favoritas del público. Sin embargo, no son todas las que se encuentran en Netflix, y hoy te contamos sobre los códigos secretos de su sección oculta de anime japonés.

Cabe resaltar que también puedes revisar nuestra nota Netflix: los códigos secretos para ver las películas y series ocultas en la que podrás encontrar todas las categorías secretas de la plataforma, entre las que tenemos Acción y aventura, deportes, documentales, cine clásico, entre otros.

Códigos ocultos de Netflix de ANIME

Para poder usar los códigos de Netflix lo que hay que hacer es pegar la siguiente dirección en su navegador de internet (tanto en PC como en versión navegador de celulares): https://www.netflix.com/browse/genre/XXX (la parte que termina en ‘XXX’ deberá ser reemplazada por cualquiera de los códigos que mostramos a continuación).

Categoría: Anime - 7424