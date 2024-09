La tan esperada película “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack” finalmente tiene fecha de estreno, y llegará a los cines de todo el país el 8 de noviembre de 2024. Esta épica conclusión de la saga se presentará por tiempo limitado durante tres semanas, ofreciendo una experiencia cinematográfica única para los fanáticos.

Tráiler oficial

Fecha de estreno confirmada

¿“Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack” llegará a Latinoamérica?

Hasta el momento, no se ha confirmado el estreno de “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack” en cines de Latinoamérica. La película tiene un lanzamiento limitado en Japón, pero es posible que, debido a la gran popularidad de la serie en la región, se anuncien fechas más adelante o se disponga a través de plataformas de streaming. Estaremos atentos a cualquier actualización sobre su llegada a otros territorios.

¿De qué va a tratar la película de “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack”?

“Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack” es una versión recopilatoria y mejorada de la última parte del anime. Con una duración de 145 minutos, ha sido cuidadosamente reconstruida a partir de los episodios finales de la serie, integrando cortes mejorados y un sonido envolvente de 5.1 canales, lo que promete una experiencia inmersiva en la pantalla grande.

Ficha técnica de la película

Trabajo original : Hajime Isayama (publicado en Bessatsu Shonen Magazine por Kodansha)

: Hajime Isayama (publicado en Bessatsu Shonen Magazine por Kodansha) Director : Yuichiro Hayashi

: Yuichiro Hayashi Composición de la serie : Koji Seko

: Koji Seko Diseño de personajes : Tomohiro Kishi

: Tomohiro Kishi Director jefe de animación : Daisuke Niinuma, Manabu Akita

: Daisuke Niinuma, Manabu Akita Jefe de producción : Jun Shishido

: Jun Shishido Director de animación de efectos : Satoshi Sakai, Taichi Furumata

: Satoshi Sakai, Taichi Furumata Diseño de color : Jiji Onishi

: Jiji Onishi Director de arte : Kuniaki Nemoto

: Kuniaki Nemoto Diseño de pantalla : Yusuke Tannowa

: Yusuke Tannowa Director de 3DCG : Hajime Okuno, Subaru Ikeda

: Hajime Okuno, Subaru Ikeda Director de fotografía : Shigeteru Asakawa

: Shigeteru Asakawa Editor : Masato Yoshitake

: Masato Yoshitake Director de sonido : Masafumi Mima

: Masafumi Mima Música : KOHTA YAMAMOTO, Hiroyuki Sawano

: KOHTA YAMAMOTO, Hiroyuki Sawano Efectos de sonido : Yamatani Naoto (Soundbox)

: Yamatani Naoto (Soundbox) Producción de sonido : Techno Sound

: Techno Sound Productor de animación : Hisashi Kawagoe

: Hisashi Kawagoe Producción : MAPPA

: MAPPA Distribución: Pony Canyon

Elenco principal

Eren Jaeger : Yuki Kaji

: Yuki Kaji Mikasa Ackerman : Yui Ishikawa

: Yui Ishikawa Armin Arlert : Marina Inoue

: Marina Inoue Connie Springer : Hiro Shimono

: Hiro Shimono Historia Reiss : Shiori Mikami

: Shiori Mikami Jean Kirstein : Kisho Taniyama

: Kisho Taniyama Annie Leonhart : Yu Shimamura

: Yu Shimamura Reiner Braun : Yoshimasa Hosoya

: Yoshimasa Hosoya Hanji Zoe : Rumi Park

: Rumi Park Levi Ackerman : Hiroshi Kamiya

: Hiroshi Kamiya Zeke Jaeger : Taketo Koyasu

: Taketo Koyasu Falco Grice : Natsuki Hanae

: Natsuki Hanae Gabi Braun : Ayane Sakura

: Ayane Sakura Pieck Finger: Manami Numakura

Música épica para la conclusión final

El tema musical que acompañará esta épica conclusión será interpretado por Linked Horizon, bajo el título “Dos mil años... o... A ti dentro de veinte mil años...”, una melodía que sin duda evocará las emociones de los momentos más memorables de la serie.

Con una animación impecable y una narrativa épica que culmina con la batalla final, “Attack on Titan: The Last Attack” promete ser el cierre perfecto para una de las series más aclamadas de la última década. ¡No te pierdas esta oportunidad de ver el fin de la lucha contra los titanes en la gran pantalla!

