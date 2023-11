Luego de que “Shingeki no Kyojin” se despidiera por todo lo alto en el último capítulo estrenado el sábado 4 de noviembre, los fans expresaron en redes sociales su agradecimiento tanto a la productora Mappa como al propio Hajime Isayama, creador del manga y de la historia que se desenvuelve y del cual, en el año 2022, pidió perdón tras haber recibido extremas críticas en la culminación de su obra literaria.

El año pasado, Hajime Isayama estuvo presente en la New York Comic-Con, en donde habló con los seguidores del anime de “Shingeki no Kyojin” y comentó algunos puntos importantes con respecto a la toma de decisiones para el final del manga.

Fuertes problemas internos del autor

Isayama explicó que el final de “Shingeki no Kyojin” no fue lo que originalmente había planeado, pero que se sintió obligado a cambiarlo debido a las circunstancias. El mangaka también admitió que no estaba satisfecho con el resultado final y que todavía se siente culpable por ello.

“No estaba seguro de cómo terminar la historia”, dijo Isayama en una entrevista. “Estaba pasando por un mal momento y me sentía muy perdido. Sentía que tenía que terminar la historia de una manera que satisficiera a los fans, pero también quería que fuera fiel a mi visión original. Al final, no pude encontrar un equilibrio entre ambas cosas”.

Las disculpas de Isayama fueron recibidas con sorpresa por los fans de “Shingeki no Kyojin”. La serie había sido un éxito rotundo, tanto en Japón como en el resto del mundo, y su final había sido muy criticado por muchos fans.

Isayama pidió perdón

“Me siento muy culpable por decepcionar a los fans”, dijo Isayama. “Sé que muchos de ellos estaban esperando un final diferente. Espero que puedan perdonarme”.

A pesar de las disculpas de Isayama, el público de la Anime NYC 2022 le mostró su apoyo. Los asistentes al evento aplaudieron y gritaron “Te queremos” para mostrarle al mangaka que su trabajo es apreciado.

“Entiendo que el final de “Shingeki no Kyojin” no fue el que muchos fans esperaban”, dijo Isayama. “Pero estoy agradecido por todo el apoyo que he recibido a lo largo de los años. “Shingeki no Kyojin” ha sido una gran parte de mi vida y nunca olvidaré todo lo que he aprendido de esta experiencia”.

