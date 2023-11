El tan esperado final del anime “Shingeki no Kyojin” finalmente llegó a las pantallas a través de Crunchyroll el sábado 4 de noviembre. Este emocionante desenlace no solo dejó a los fanáticos con muchas emociones encontradas, sino que también incluyó una escena post créditos que ha generado una oleada de especulaciones y debates en la comunidad de seguidores. En esta nota, exploraremos el significado detrás de la escena final y cómo podría impactar el futuro de la franquicia.

La conclusión de “Shingeki no Kyojin” en su anime marcó el final de una de las series más icónicas y emocionantes del mundo del anime. La trama de la serie exploró cuestiones profundas sobre la humanidad, la guerra, la moralidad y la supervivencia en un mundo lleno de misterios y conflictos. El cierre de esta historia dejó una profunda huella en los corazones de los fanáticos.

¿Qué pasó al final del capítulo?

Un Enigma por Resolver: Sin embargo, lo que ha mantenido a la comunidad de fanáticos discutiendo y especulando es la escena que se desarrolla después de los créditos finales. En esta escena, se presenta a un niño acompañado por su fiel perro, vagando por un mundo apocalíptico lleno de destrucción. Lo que captura la atención de todos es el momento en que este niño, junto a su perro, descubre un árbol que guarda un asombroso parecido con el camino que Ymir había recorrido para obtener el poder del Titán Fundador.

Esta escena post créditos plantea una serie de preguntas intrigantes. ¿Quién es este niño y qué significado tiene su descubrimiento? ¿Qué implicaciones tiene este árbol misterioso y su similitud con el camino de Ymir? La naturaleza abierta de esta escena deja espacio para una amplia especulación y debate entre los fanáticos.

¿Un vistazo al futuro?

La aparición de esta escena post créditos ha llevado a muchas teorías y conjeturas sobre el futuro de la franquicia “Shingeki no Kyojin”. Algunos fanáticos sugieren que podría tratarse de una pista para futuras entregas, expansiones de la historia o incluso un nuevo enfoque en el mundo creado por Hajime Isayama. La posibilidad de que haya más por descubrir en este universo tan rico es emocionante para los seguidores de la serie.

El final del anime “Shingeki no Kyojin” no solo proporcionó un cierre a una de las historias más intensas y conmovedoras del anime, sino que también dejó una puerta entreabierta hacia posibles desarrollos futuros. La escena post-créditos con el niño, su perro y el misterioso árbol ha desencadenado la curiosidad y el entusiasmo de los fanáticos, generando un prolongado debate sobre su significado y las posibles implicaciones. En definitiva, el legado de “Shingeki no Kyojin” continúa vivo y sigue siendo una fuente de emoción y misterio para los amantes de la serie.

VIDEO RECOMENDADO Anime - EFE