“Tierra Brava” es la nueva apuesta de la televisión chilena que ha generado expectativa desde su estreno debido a que reúne a 16 famosos en un entorno de campo, con una casa-estudio, donde se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias cada semana.

Entre los participantes se encuentra la peruana Shirley Arica, quien se ha convertido en una de las protagonistas del reality de competencia por el surgimiento de un posible romance con uno de los integrantes del reality. Aparentemente, la modelo habría llamado la atención del cantante urbano ‘El Futuro Fuera de Órbita’, con quien se le ha visto en coqueteos.

¿QUIÉN ES ‘FUTURO FUERA DE ÓRBITA’ Y CÓMO ES CONOCIDO EN CHILE?

Uriel Romero es un cantante de 27 años nacido en Santo Domingo, República Dominicana, conocido en el mundo artístico como ‘El Futuro Fuera de Órbita’. En Chile, el artista de música urbana es considerado como ‘el más influyente del dembow’.

Sus canciones más exitosas y con las cuales se hizo conocido en el género urbano son “Cuero & Ganster”, “Peine Caracol”, “Flyte”, entre otros temas con los cuales ha superado más de 30 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube y más de 18 millones de reproducciones en Spotify, según recoge la plataforma TrankYouTV.

¿POR QUÉ ‘FUTURO’ ES RELACIONADO CON SHIRLEY ARICA EN EL REALITY ‘TIERRA BRAVA 2023′?

El inicio de los coqueteos entre ambos participantes del programa habría comenzado cuando la influencer confesó a los integrantes de ‘Tierra Brava’ que le atraía el personaje musculoso ‘Futuro’, lo que generó la sorpresa de varios de sus compañeros.

Uno de los primeros en darse cuenta de los coqueteos entre ambos fue Fabio Agostini, quien fue el intermediario de una cita entre Shirley y ‘Futuro’. En este encuentro el español les expresó a ambos que hacían una bonita pareja.

Posteriormente, hubo un momento en que Agostini descubrió la complicidad entre el cantante y la influencer, cuando él se atrevió a tocarle las piernas a ella. “Está peligrosa esa mano”, expresó Agostini.

Cuando el ‘canario’ dejó solos a ‘Futuro’ y Shirley, el cantante aprovechó el momento para robarle un beso, que fue correspondido por la también actriz peruana, según recoge Infobae.

Luego del intenso momento, la popularmente conocida ‘chica realidad’ le consultó al artista por qué estaba tan callado, a lo que él respondió lo siguiente de manera muy directa: “¡Tu sientes que me puse raro? Sentí como que ese piquito fue como... Sabes lo que te quiero decir. Me gustaría besarte y hacerte de todo. No te voy a mentir, ¿para qué te voy a mentir?”.

La atrevida propuesta fue tomada de buena manera por la peruana, quien no se pudo resistir a los coqueteos del cantante durante las grabaciones de uno de los últimos episodios del programa reality ‘Tierra Brava’.

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA BRAVA”?

El nuevo reality show chileno se transmite de domingo a jueves a las 22:10 horas chilenas, pero en Perú, los espectadores podrán disfrutarlo dos horas antes. La convivencia de los 16 participantes comenzó en una casa hacienda en Mamacona, Lurín, Lima. Después de enfrentar diversas pruebas desafiantes, podrán clasificarse en diferentes zonas de la casa.

Este terreno de más de 6 mil metros cuadrados se divide en cuatro áreas destacadas: la casa, la zona de convivencia que incluye patio, corrales de animales, siembras y lugar para enfrentar cara a cara, la zona de juegos y la zona de pruebas de eliminación. Las figuras que comparten la casa podrán vivir en un sector VIP o en una zona sin privilegios según su desempeño en las competencias y sus acciones.

Además, los artistas chilenos y de otros países serán grabados las 24 horas del día y contarán con un equipo humano de más de 160 personas para documentar cada momento.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER “TIERRA BRAVA 2023″?

El reality chileno, “Tierra Brava: Cosecha lo que siembras”, emitirá por Canal 13 en Chile. Asimismo, el reality está disponible para el público peruano desde el domingo 1 de octubre. a través de la aplicación de Latina y la página web www.Latina.pe.