El comediante peruano Ricardo Mendoza ha confirmado que tiene una nueva relación, esta vez con una mujer que no tiene vinculación con el espectáculo digital y televisivo.

Aunque el fundador de “Hablando Huevadas” no compartió la identidad de su actual novia, el programa que conduce Magaly Medina sí lo reveló mediante un informe periodístico.

¿Quién es la actual novia de Ricardo Mendoza?





La novia de Ricardo Mendoza se llama Katya Isabel Mosquera Pinedo. Tiene 33 años y se dedica a la aviación, en el puesto de anfitriona de vuelo o tripulante de cabina para una reconocida aerolínea de Latinoamérica.

Cabe precisar que fue el propio Mendoza quien se encargó de revelar su actual estado sentimental, esto debido a que no deseaba que su relación de hiciera conocida en otros medios.

Sin embargo, ellos fueron captados previamente en un centro comercial de San Miguel y el Callao. En este último recinto es donde los “ampayaron”.

La reacción de Katya Mosquera por la exposición Mediática





Tras difundirse las fotos de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera en redes sociales y algunos canales de televisión, un detalle resaltó, es que la mujer estaba vestida con el uniforme de su trabajo, que consistía en un traje azul marino.

La foto habría sido tomada en un centro comercial ubicado muy cerca del aeropuerto Jorge Chávez, por lo que su difusión no fue del agrado de Mosquera, quien no es una persona pública. .

“Salieron unas imágenes de nosotros en televisión y a ella la han capturado con uniforme. Eso fue como un golpe para ella. Es algo que ella no esperaba”, relató Mendoza en su otro video-podcast “Solo queremos conversar”, en YouTube.

Tras ello el humorista complementó: “Yo no me apresuro, después de haber tenido tantas polémicas, yo ya no puedo tener una vida más o menos como lo habitual”.

Los romances públicos de Ricardo Mendoza





Ricardo Mendoza es un comediante de 33 años que obtuvo popularidad y fama por su show de comedia “Hablando Huevadas”, el mismo que fundó junto a su amigo y también humorista Jorge Luna.

Al hacerse más conocido en el mundo del espectáculo, sus romances fueron difundidos, tales como el que tuvo con la actriz Mayra Goñi o la modelo venezolana Rosalía Franco.

El amorío con Franco se dio en polémica, es que estuvieron juntos cuando Ricardo terminaba su noviazgo con la influencer Alicia Aparcana, con quien mantuvo una sólida relación de 7 años. Ambos aseguraron que no hubo infidelidad.