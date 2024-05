Shirley Arica se pronunció tras la difusión de un ‘ampay’ en el que se le veía ingresando a un hotel junto a Gabriela Herrera y un hombre desconocido después de asistir al evento ‘Cochinola’.

La popular ‘Chica realidad’ aclaró que la persona que las acompañaba es solo un amigo y recalcó que se retiraron del hotel rápidamente porque el check-in no estaba permitido hasta después de las 3:00 p.m.

“Es un amigo mío hace años. Llegamos, pero el check-in era a partir de las 3 de la tarde y no podíamos descansar, mi amigo nos dijo: ‘quédense en mi jato y yo me duermo en el mueble’”, declaró para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En esa misma línea, explicó que se refiere a Gabriela como su “novia” debido a los recientes comentarios que surgieron tras la divulgación de las imágenes.

“Le digo ‘la novia’ porque nos han dicho hasta que somos lesbianas, ya no sé qué más me van a inventar, pero no, me gustan los hombres”, dijo.

Por último, indicó que prefiere estar soltera porque está dedicada a trabajar. “Estoy soltera, ya me aburrí de salir con puro imb… No quiero estar con nadie, estoy dedicada a mi chamba, entonces no, no tengo tiempo”, recalcó.