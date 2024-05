En algún momento del dos mil, MTV inició la transmisión de un reality show en el que un empresario dicharachero y controvertido –que tiempo después terminaría sentenciado por estafa—recorría diversas jurisdicciones de Estados Unidos en busca de integrantes de su nueva idea de banda juvenil, o para ser más precisos, de su nueva Boyband. Hablamos de O-Town.

La idea de “Making the Band”, como se llamaba el programa de TV, no era necesariamente innovadora, sin embargo, seguía una estructura capaz de mostrar tras bambalinas cómo se creaba –desde cero— uno de esos grupos juveniles capaces de vender álbumes (los hoy casi extintos discos compactos) como pan caliente en distintas latitudes.

Ese empresario bajito, de cabellos dorados y abdomen abultado, se llamaba Lou Pearlman. Tenía amplia experiencia en el arte de crear Boybands literalmente de la nada. Y en su programa (que luego asumiría el hoy investigado por delitos mayores Sean Combs) vimos cómo los ‘casteadores’ extraían oro en medio de las piedras. Porque a los cástings se presentaba todo tipo de jóvenes que añoraban ‘su primer millón’ mientras desataban el delirio de las jovencitas.

Tal vez siguiendo todo esto fue ‘casteado’ Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), el protagonista de “La idea de ti”, el nuevo éxito internacional de Prime Video que tiene, además, a la experimentada Ann Hathaway como co-protagonista. Una comedia romántica en donde la química de los personajes mencionados resalta por encima de la fortaleza del guion.

Dirigida por Michael Showalter, “La idea de ti” cuenta la historia de Solène (Hathaway), la dueña de una galería de arte, madre soltera, a días de cumplir 40 años que, de un momento a otro, ve remecida su apacible vida por un hecho poco común: se cruza en el baño con Hayes, el principal rostro de la Boyband del momento: August Moon.

Showalter ha requerido de dos horas para su particular adaptación del libro del mismo nombre que Robinne Lee publicara en 2017. El tiempo parece algo excesivo, no tanto porque resulte poco interesante una historia de amor que supera las barreras de la edad (algo capaz de generar empatía aún hoy en cualquier parte del mundo), sino porque casi siempre una buena película no es solo el qué, sino además el cómo se cuenta. Y aquí es donde vienen las falencias.

Solène es madre soltera pues su esposo, Daniel (Reid Scott), la engañó mucho tiempo atrás con Eva, una mujer mucho más joven. Sola en casa, nuestra protagonista debe criar a su hija Izzy (Ella Rubin), con quien dice llevarse bien “aunque a veces quieren matarse”. Y es justo cuando la madre debe llevar a su hija a un Coachella que se propicia el fugaz encuentro con este inmejorable representante de las Boybands.

Saltarnos directamente al encuentro entre los protagonistas no es adrede. Es lo que hay. “La idea de ti” presenta, pues, una serie de vacíos que impiden hacernos una idea más clara de ante qué personajes nos enfrentamos.

/ Alisha Wetherill

Nunca se sabe con certeza si Solène enfrentó muchas dificultades criando por tantos años sola a una hija. Más aún tras ser engañada por su esposo. De la misma forma, aunque presumimos que Daniel no es un padre presente --porque falló al no llevar a su hija a Coachella como se lo había prometido-- tampoco tenemos un perfil suyo, digamos, decente.

Algo parecido ocurre con Izzy, personaje que aparece y desaparece de la trama (entre campamentos y viajes) con una ligereza llamativa. En Coachella, por ejemplo, el personaje interpretado por Rubin va acompañado de unos amigos cuya participación en toda la película se limita a preguntar “si es necesario borrar la cuenta de TikTok” (cuando finalmente Solène y Hayes deciden ‘oficializar’ su romance con el beneplácito de Izzy) para así no darle comidilla a la prensa de espectáculos ni a los fans del cantante.

/ Alisha Wetherill

La decisión de colocar el foco de una película de dos horas de duración en solo dos personajes es arriesgada y en “La idea de ti” no parece lograr buenos resultados. Así pues, aunque sabemos que ‘vive de gira’, Hayes no recibe llamadas de sus padres o hermanos, tampoco hace mayor alusión a su pasado (salvo un “audicioné a los 14 años” y un par de frases más), ni ahonda en su futuro. Peor aún, aunque en algún momento dice temer el “terminar siendo visto como un chiste”—cuestionando así el peso que la industria le da a muchos de los que integran las Boybands—finalmente la posibilidad de reflexionar al respecto se evapora con dos tiernos “no eres un chiste”.

Aunque la diferencia de edades entre un hombre y una mujer hoy resulta algo lejano a un tabú, “La idea de ti” pone el tema sobre la mesa, pero no con el suficiente peso para diferenciarlo de otros temas menores. Por ejemplo, Solène le dice a Hayes “puedo ser tu mamá” y este le responde “pero no lo eres”. De inmediato pasamos a besos, caricias y pasión. Porque sí, la película de Michael Showalter tiene mucho de esa esencia que nos remite a “50 sombras de Grey” o cualquiera de sus continuaciones cinematográficas, aunque algo más descafeinada, claro.

Pasa algo parecido cuando Daniel ve cómo el joven Hayes ha ganado terreno en el corazón de su ex esposa. “Ella es mi mujer”, le advierte el personaje interpretado por Reid Scott. Podríamos entonces tener una interesante escena de machismo y posesividad de parte del padre de Izzy, pero todo rápidamente se disuelve con unas frases de Solène. Es decir, cuando la posibilidad de un conflicto asoma, el guion rápidamente lo evita.

Se ha planteado que “los paparazis y el hostigamiento de los fans” también ponen en riesgo el amor entre Solène y Hayes, pero, ciertamente, ninguna de las escenas que veremos en pantalla parecen los suficientemente tensas para cualquiera que haya visto media hora de un reality como “The Kardashians”.

Lejos de estas falencias, tal vez lo mejor de “La idea de ti” es la química que Hathaway y Galitzine logran en pantalla. Ella, una actriz que a sus 41 años despliega su singular personalidad en cada película (“El diablo viste a la moda”, “Pasante de moda” o “Interestelar” son unos ejemplos) frente a él, un tipo que al borde de los 30 acumula ya una interesante hoja de vida en cine y TV. Son ambos, la naturalidad de sus acercamientos y la verosimilitud de sus caricias, la razón principal para mantenerse 115 minutos atentos a la historia de amor de la estrella de una Boyband más.