La espera ha terminado. Finalmente, Prime Video ha revelado la fecha de estreno de “Betty, la fea”, continuación de la exitosa telenovela colombiana ideada originalmente por Fernando Gaitán y transmitida por primera vez en 1999 en las pantallas de RCN Televisión.

A inicios de julio de 2023 y mediante un video subido a sus redes sociales, la referida cadena de streaming confirmó lo que hasta ese entonces era apenas un deseo: habría una continuación de la que, según el récord Guinness, es la mejor telenovela de la historia de la televisión.

En el video aparecían Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco, actores que dieron vida en pantalla a Armando Mendoza y Beatriz Pinzón, respectivamente.

Fecha de estreno de “Betty, la fea” 2024

El 6 de mayo del 2024, en un video protagonizado por Lorna Cepeda, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se anunció que la fecha de estreno de “Betty, la fea” se revelaría si el post de Instagram de Prime Video lograba 1 millón de likes, y lo logró ampliamente. De esta manera, se dio a conocer la esperada fecha.

Los nuevos episodios de “Betty, la fea” se estrenarán el viernes 19 de julio.

Tráiler de “Betty, la fea” 2024

La segunda parte de “Betty, la fea” es considerada una nueva etapa en la particular historia que la telenovela tiene con el streaming. Como se recuerda, fue primero Netflix la cadena que la transmitió por mucho tiempo en Latinoamérica. Pero en julio de 2022 el vínculo terminó sin que se conozcan los motivos.

Prime Video anunció en noviembre de ese mismo año que se había hecho con los derechos de transmisión de la telenovela colombiana. Fue aquí cuando surgieron los rumores de si este acuerdo incluía o no nuevos proyectos vinculados al denominado ‘Betty-verso’.

La continuación de esta historia da un salto temporal a “Ecomoda”, ficción que se propaló en RCN Televisión inmediatamente después de terminada la primera emisión de “Betty, la fea”, a inicios del nuevo milenio, pero que en realidad no tuvo resonancia mayor ni en crítica ni en audiencia.

Como se recuerda, “Betty, la fea” contaba la historia de Beatriz Pinzón Solano, una economista de grandes calificaciones que, porque no se amoldaba a los prototipos de ‘belleza’ de su tiempo, no lograba conseguir el trabajo que merecía. Para sortear este obstáculo, la hija de don Hermes y doña Julia postuló como secretaria a Ecomoda, una empresa de modas que empezaba una transición, y en la que el novel presidente, Armando Mendoza –un gigoló empedernido, aunque comprometido con Marcela Valencia—terminaría sucumbiendo ante sus ‘malditas metas’ (Mario Calderón/Ricardo Vélez dixit).

Este es el avance oficial difundido hasta el momento:

¿De qué trata “Betty, la fea” 2024?

En medio de la caída libre de las finanzas de Ecomoda, Armando y Betty viven una relación laboral que, con el veloz paso del tiempo y la premura de las circunstancias, se convierte en un vínculo sentimental, primero por conveniencia (de él hacia ella) y finalmente mediante un amor genuino. La historia de amor se apoyó, además, en personajes secundarios humorísticos como Freddy (Julio César Herrera), pero también de los siempre útiles villanos (Daniel Valencia/Luis Mesa).

Por supuesto que a lo largo de las últimas dos décadas se han realizado muchas otras versiones de la telenovela originalmente ideada por Fernando Gaitán, desde la mexicana “La fea más bella” (El Canal de las Estrellas) con Angélica Vale como protagonista, pasando por la americana “Ugly Betty” (ABC) con América Ferrara de estrella principal, hasta -- algo más recientemente-- “Betty en Nueva York” (Telemundo/Netflix) con Elyfer Torres en el rol protagónico. Esta última versión, ya sin Gaitán ‘supervisando’ las cosas, tuvo un ‘cameo’ de Abello en el capítulo inicial.

El anuncio de la continuación de “Betty, la fea” en Prime Video trajo consigo una alta dosis de intriga y rumores. Desde los nombres que incluiría el elenco hasta los temas que podría tratar. En cuanto a lo primero, salvo Daniel Valencia (Luis Mesa), la mayoría de los principales rostros fueron confirmados por la cadena y productores. Desde Freddy hasta Don Hermes, pasando por Aura María, Marcela Valencia, Hugo Lombardi y la propia Patricia Fernández.

Sobre lo segundo sí se sabe realmente poco. Se informó que en esta continuación Betty y Armando tendrían una hija (Mila), interpretada por Juanita Molina. También ha trascendido que, en esta ocasión, Armando y Betty intentarán sacar adelante la empresa que dirigen, aunque por ahora no hay certeza de que Ecomoda sea lo mismo que conocen los fanáticos de la telenovela original: una empresa que confecciona ropa.

En una reciente aparición en la Semana de la Moda de París, Lorna Cépeda (Patricia Fernández) habló sobre el posible enfoque que podría tener la nueva serie de Prime Video, teniendo en cuenta que las preocupaciones, cuidados y formas actuales son algo distintas a las de inicios del dos mil.

“Siento que a pesar de que el mundo ha cambiado mucho, todavía nos falta un montón. Todavía existe el ‘bullying’, todavía existe el racismo, una cantidad de cosas que todavía aterran. Está bien que alguien lo muestre [...] para generar un poco más de conciencia”, afirma la intérprete en declaraciones que recogió AFP.

La actriz colombiana Lorna Cepeda cuenta vacilante lo agradecida que está de participar en la telenovela que la llevó al estrellato internacional, “Yo Soy Betty, la fea”.