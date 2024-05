No siempre podremos conocer en profundidad a las personas que nos rodean y eso no está mal, porque finalmente somos humanos y tenemos misterios. Esta es la premisa de “Apples Never Falls” (“Las manzanas nunca caen” o “Un revés inesperado”), el drama que Universal Plus emitirá próximamente en Latinoamérica y que tiene a la premiada Melanie Marnich (Minnesota, 1962) como Showrunner. Ella conversó con Saltar Intro de El Comercio sobre esta producción de siete episodios, pero también acerca de su forma de afrontar las distintas etapas creativas de una serie.

Aunque ostenta un amplio reconocimiento en la industria, la nacida en el puerto de Duluth proviene de otras especialidades. Formada como periodista, Marnich decidió decantarse por la publicidad, especialidad que le permitió crear múltiples comerciales para radio y televisión. En algún momento posterior sentiría un interés particular por el teatro, por lo que decidió volver a las aulas para formarse en dicho campo.

Merced a su talento, al que se le puede añadir la pasión que le pone a cada proyecto, la creadora conseguiría exponer varias de sus obras en distintos teatros de los Estados Unidos. “Quake”, “These Shining Lives”, “The Sparrow Project” y la premiada “A Sleeping Country” son solo algunos de los títulos que engrosan su algo corta, pero sumamente fructífera carrera como dramaturga. Aunque sería luego de que su agente teatral enviara uno de sus guiones a un colega en Los Ángeles y este a su vez al Showrunner de la serie “Big Love” (2006-2011) que todo cambió.

Melanie Marnich, showrunner de Apples Never Falls

CADA ETAPA, UN MISMO PLACER

A esa etapa como dramaturga le sucedería, entonces, una sucesión de trabajos ‘detrás de cámaras’. Marnich formaría parte de recordadas series como “Big Love”, “The Big C”, “The OA” y, por supuesto, “The Affair”, ya sea como guionista, productora o productora ejecutiva. Sin embargo, es su labor como ‘cabeza creativa’ –lo que en EE.UU. se denomina Showrunner-- la que motiva esta charla.

En “Apples Never Falls”, la adaptación que Peacock (Universal Plus en Latinoamérica) hizo del libro del mismo nombre publicado por Liane Moriarty en 2021, Melanie Marnich supervisa todas las etapas del proyecto, una labor ardua, pero --según dice-- sumamente gratificante.

Joy pensaba que jubilarse iba a permitirle pasar tiempo con sus hijos, pero las cosas no fueron tan así. (Peacock) / PEACOCK

“Es increíble poder controlar cada aspecto de una serie. Como Showrunner debo ver, desde la escritura del piloto, la contratación de escritores para el guion, la producción en general, pasando por la supervisión del casting, junto a otros productores ejecutivos, claro”, señala a Saltar Intro.

Esa multiplicidad de funciones no significa en absoluto que Marnich haya dejado de seguir el mismo criterio de sus inicios en teatro: para hacerse de una historia, esta debe, en primer lugar, interpelarla. La subjetividad importa, y esta propuesta de próximo estreno no fue la excepción.

UN DRAMA CON MISTERIO, PERO, SOBRE TODO, HUMANO

Después de “Big Little Lies” (HBO) y “Nine Perfect Strangers” (Hulu), “Apples Never Falls” es la tercera novela de Moriarty adaptada para televisión. Para Marnich, estamos ante mucho más que uno de esos libros de playa que te atrapan hasta la última página.

“Lo que amé del libro y que me interesó mucho explorar al escribir la serie fue que estamos frente a una historia muy honesta sobre las contradicciones y las complejidades del amor. Puedes amar a alguien por muchos años, pero también tener otros sentimientos, enojo, resentimiento, es decir, una gran historia de amor no siempre se trata solo de amor. Esa disyuntiva me pareció hermosa”.

En la serie de próximo estreno, conoceremos a la familia Delaney, conformada por el padre Stan (interpretado por el recordado actor de Jurassic Park, Sam Neill), la madre Joy (Annette Bening) y los cuatro hijos Logan (Conor Merrigan Turner), Troy (Jake Lacy, que viene de brillar en “The White Lotus), Brooke (Essie Randles) y Amy (la versátil e impredecible Alison Brie).

Los hijos Delaney, preocupados por la desaparición de su madre. (Peacock)

Cuando Joy y Stan, dos exdeportistas de élite dedicados a la formación de nuevos jugadores, deciden cerrar su vieja academia de tenis y jubilarse, todo parece dispuesto para que disfruten una era dorada de acercamiento a sus hijos, pero las cosas no serán tan así. Cada integrante de esta nueva camada de Delaney’s tiene sus particulares prioridades.

Precisamente vinculado a esto último, Melanie Marnich cree que las falencias y dramas de estos cuatro jóvenes están vinculadas a la formación top que recibieron de parte de sus papás atletas. “Ninguno en esta familia quiere ser percibido como otra cosa que no sea un ganador (…) sentí empatía hacia cada una de sus heridas”, refiere la Showrunner a Saltar Intro.

UNA DESAPARICIÓN Y MUCHOS SECRETOS DE FAMILIA

Aunque todos los personajes le generan cariño, la ‘cabeza creativa’ de esta adaptación televisiva considera que Joy es clave en los siete episodios. Se trata de una madre que dejó su prominente carrera en el tenis para priorizar la atención a sus hijos y su esposo. Por eso al verse como una ‘jubilada’ y no sentir la reciprocidad por parte de Logan, Troy, Brooke y Amy, algo se rompe.

“Tuve una conexión inmediata con Joy, con cómo miraba su vida, a su matrimonio, a sus hijos, a los sacrificios que hizo a través de su vida, y además con cómo en este punto se preguntaba si valió la pena”, ha dicho Marnich en una de las entrevistas promocionales de la serie.

En algún punto de “Apples Never Falls”, Joy Delaney sufre un accidente en bicicleta y de pronto desaparece. Esto desata no solo una prolongada búsqueda policial, sino la desesperación de su esposo e hijos, quienes luego del trauma que significa saberla perdida, empiezan a mirarse de otra forma, develando aspectos hasta entonces desconocidos de sus propias personalidades.

Annette Bening interpreta a Joy Delaney, el personaje principal de este drama con tintes de misterio. (Peacock) / PEACOCK

“Pensé en los secretos, en las complejidades que nos recuerdan que no siempre conocemos en profundidad a las personas que tenemos cerca. Eso está bien, somos seres humanos, tenemos misterios. Eso me atrajo mucho. También creo que lo que el programa tiene que decir en última instancia sobre el perdón es siempre un buen recordatorio para cualquiera”, añade a Saltar Intro.

Podrían algunos considerar que “Apples Never Falls” es solo una muestra más de la presión que existe hoy por adaptar libros al cine o la TV. Marnich, sin embargo, ve las cosas distinto. Para ella, siempre será bueno aspirar a elevar el nivel de un gran libro mediante un formato paralelo.

“Más que presión, creo que hay mucha emoción alrededor de todo esto, porque creo que, cuando tienes un gran libro entre manos, siempre vas a querer lograr un producto que esté un paso adelante. Y me parece que tener una gran historia le da seguridad a todos los que están involucrados (en la adaptación). Y para mí es muy apasionante trabajar con un libro como el de Liane, es como tener a la compañera perfecta”, concluyó a este Diario.