Así recriminó Magaly Medina al doctor Tomás Angulo por asegurar que lo votaron de ATV por su culpa

Luego de varios meses de altercados, Magaly Medina invitó a su programa a Tomás Angulo para aclarar ciertas acusaciones que el terapeuta había hecho en contra de ella, como revelar que fue vetado de ATV. Ante ello, la ‘Urraca’ aprovechó para dejar en claro que no considera amigo al reconocido doctor pese a que es un asiduo invitado. Todos los detalles sobre esta divertida conversación en la siguiente nota.

¿QUÉ LE DIJO MAGALY MEDINA A TOMÁS ANGULO TRAS INVITARLO A SU PROGRAMA?

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina tuvo como invitado a Tomás Angulo para aclarar las acusaciones sobre un posible veto a los diversos programas de ATV que el doctor estuvo diciendo en varios medios de comunicación. La pelirroja inició la entrevista encarando al terapeuta, pidiéndole que explique todos los motivos sobre lo dicho.

“El vetado, que dice que por mi no puede cruzar la puerta de este canal, estuvo por bastantes programas que yo soy la diva y toda poderosa. A ver Tomás, dime en mi cara pelada”, dijo Medina. A lo que el psicólogo respondió: “De verdad me da gusto verte, en serio... Yo no hice eso, tu has interpretado algo que yo no hice”.

Asimismo, durante la entrevista, Tomás Angulo se sintió muy apenado ya que creía que la popular ‘Urraca’ lo había vetado del canal 9 y no ponía por delante su amistad. Sin embargo, la presentadora de televisión no se quedó callada y le indicó mirándolo a la cara que no tienen una relación amical ya que es solo un colaborador del programa de espectáculos.

“¿Quién te engañó que éramos amigos, pues, Tomás? Una cosa es que yo te invite acá, pero tú no perteneces a mi círculo cercano, no tomamos café juntos, no te invito a mi cumpleaños, esos son los amigos. Que vengas como colaborador, que me caigas bien, que nos riamos juntos, que tengamos química al hablar, eso no quiere decir que seamos amigos.”, precisó la figura de ATV.

¿QUÉ DIJO TOMÁS ANGULO SOBRE EL SUPUESTO VETO A ATV?

Hace algunos días, Tomás Angulo brindó algunas declaraciones al diario La República donde aseguraba que no podía entrar a los programas de Paco Bazán, JB o los noticieros de ATV, pese a que fue un colaborador frecuente. “Ya no puedo entrar a ATV y nunca me han explicado por qué, pero se supone. Antes iba al canal casi todos los días: me llamaban de los programas de Paco Bazán, el de JB, de los noticieros. Cuando pedí explicaciones, nadie me dijo nada”, contó.

“Magaly es una persona que me cae bien a pesar de que me haya botado. Ese es el recurso que yo tengo: no guardo rencor porque sé que el resentimiento hace mal y puedo entenderla. Como le dije en mi programa de radio: ‘Magaly, no estoy en contra tuya. Es más, admiro tu trabajo, hemos trabajado ocho años juntos; soy el único psicólogo que tú has tenido porque los otros iban y no regresaban porque a ti no te gustaban’”, agregó para dicho medio.