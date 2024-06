“Como es de conocimiento público, el contrato con mi club [Celta de Vigo] vence el 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”, se lee.

Comunicado de Renato Tapia. (Foto: Renato Tapia / X)

El dichoso y polémico seguro del que tanto se habla en las últimas horas es una póliza de cobertura médica que protege a los futbolistas de una eventual lesión grave o accidente. Esta está contemplada en el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, la cual indemniza a los clubes cuyos jugadores sufran alguna lesión o accidente en el periodo en el que están convocados a su selección para disputar amistosos o torneos oficiales avalados por el máximo ente.

Sin embargo, el caso de Tapia es particular. Renato acaba su contrato el 30 de junio, un día después del último partido (vs. Argentina) por la fase de grupos de la Copa América. A partir del día siguiente no tendría ningún tipo de cobertura. De hecho, desde España afirmaron a este Diario que el volante tiene acordada su llegada al Girona, pero el club catalán no se hará cargo de nada si se lesiona antes de dicha fecha.

En ese contexto, pudimos conocer que Tapia se reunió personalmente con Agustín Lozano, presidente de la FPF. El mandamás ofreció y se comprometió a contratar la póliza pedida por el futbolista, por lo que este accedió a jugar el amistoso ante Paraguay aún poniendo, como señala, en riesgo su futuro.

En la Videna intentaron solucionar el caso, pero no encontraron la forma, ya que el seguro que se busca solo puede ser adquirido por un club, según pudo conocer DT de fuentes de San Luis. La Federación estaba optando por un seguro como el que aplicó con Yoshimar Yotún, cuando el futbolista dejó Cruz Azul y esperaba por alguna oferta del exterior antes de llegar a Cristal, 2022. Sin embargo, el tipo de seguro que busca Renato Tapia es uno que se interpreta como ‘riesgo solidario’, pero este no existiría para futbolistas, según fuentes cercanas a la selección.

Esto habría hecho que Tapia sienta que Lozano le falló, por lo que decidió sacar el comunicado. Además, claro, de no arriesgar su futuro profesional, pese a su amor incondicional por el escudo de la selección peruana. “Mi hijo está decepcionado de la federación”, señaló Luis Tapia, padre del volante, en una entrevista en Exitosa.

Para los optimistas en que esta situación se pueda solucionar, la Federación tiene hasta el 15 de junio para que Renato pueda unirse a la selección en Estados Unidos, aunque en la Videna el caso parece estar cerrado. Difícil de resolver.

La situación de Cueva

Christian Cueva parece estar en el mismo grupo de Renato Tapia. Aunque hay algo que los diferencia y es la actualidad de ambos. Mientras el volante está próximo a firmar un contrato con su nuevo club (Girona), ‘Aladino’ no tiene club hace ocho meses y está en la última etapa de recuperación de su lesión a la rodilla.

Con Christian no hubo dificultades. La federación hizo lo mismo que con Yotún cuando el volante dejó Cruz Azul de México y fue convocado en marzo de 2022 mientras encontraba ultimaba detalles para llegar a Sporting Cristal.

Tapia fue cambiado a los 88 minutos en el amistoso ante Paraguay. Cuando salió, le entregó la cinta de capitán a Paolo Guerrero.

Además, según pudimos conocer, la intención de Fossati sería tener a Cueva en calidad de invitado mientras se desarrolla la Copa América. Es decir, no disputará el certamen. Sí entrenará con el grupo y estará día a día con el entrenador. El objetivo es ponerlo a punto de cara al reinicio de las Eliminatorias, en septiembre.

Por su parte, Tapia se encuentra frente a un panorama complicado. Estaría arriesgando, como él señala, su futuro personal y profesional. Una lesión no solo lo podría tirar al tacho su llegada al Girona, sino que le costaría encontrar club sin hacer pretemporada.