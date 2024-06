Más de 50 mil personas asistieron al Estadio Monumental, el pasado viernes 7 de junio, para presenciar el empate sin goles entre la selección peruana ante Paraguay, en un partido que careció de emociones y de jugadas de peligro. Se fueron, sin embargo, con decenas de preguntas: ¿alcanzará con este plantel para recuperar sitios de vanguardia en la tabla y poder clasificar al mundial? ¿Es momento de decirle adiós a Paolo Guerrero? ¿El sistema nuevo -3-5-2- nos favorece?

En caliente, buscamos cuatro voces para El Comercio que puedan resolver esas y otras preguntas:. Este viernes, ya en Estados Unidos, la Bicolor enfrenta a El Salvador a las 7:30 p.m.

1. ¿Con Paolo en el banco, es Tapia el líder ideal para llevar la cinta de capitán?

2. ¿Quiénes deben ser los otros líderes del equipo en la cancha pensando en las eliminatorias?

3. ¿Por qué el Monumental es una buena idea para la localía de la selección o no lo es?

4. ¿ Zambrano es el líbero que necesita la selección?

Richard De la Piedra - América TV

1. A Tapia le llamaban “El capitán del Futuro hace unos años”, yo creo que es el indicado, es un jugador muy importante en la selección.

2. Está Tapia, lo de Gallese, pese a que no tiene la cinta es un líder, Advíncula cuando le toque jugar, Carrillo cuando tenga minutos, Lapadula que ya llevó la cinta son jugadores importantes.

3. La gente tiene que apoyar a la selección en cualquier escenario. El estadio Nacional es la casa de la selección, pero si le toca jugar en el Monumental o Matute, la gente tiene que apoyar y eso es lo que tiene que marcar la diferencia.

4. Zambrano es un jugador con mucha jerarquía y si juega cada menos al límite va a ser muy importante para la selección. La linea de tres funcionó muy bien.

Michael Dancourt - Ovación

1. Eso es una buena pregunta. Creo que hay elementos con Tapia, el mismo Zambrano, Gallese, pero evidentemente a Fossati no le gusta que el arquero tenga la capitanía. A mí me parece que la cinta de capitán viene a ser un dato menor, creo que Tapia dentro de todo es un elemento interesante.

2. Zambrano, Gallese en el fondo, me parece que después de este partido la presencia atrás de Aldo Corzo es fundamental. Le ganó la pulseada a Miguel Araujo.

3. A mí me parece que el Monumental es un pedido del técnico Fossati, lo hace por el tema económico, más capacidad, pero El Nacional es la casa de la selección, lo que se quiere es ver a un equipo que funcione mejor de lo que hemos visto esta noche ante Paraguay.

4. Lo que pasa es que las alternativas no son muchas. La experiencia de Zambrano es importante, hoy no hizo un mal partido, me preocupa si que siempre juega al borde del límite, ya que en cualquier momento puede ser expulsado y eso es algo que nos puede perjudicar en cualquier momento.

Ramiro Rodríguez - Gol Perú

1. Pienso que sí, por las circunstancias que se han dado con otros futbolistas de experiencia de la selección, pienso que Tapia tiene el perfil para ser capitán.

2. Obviamente Carlos Zambrano como líbero, central de experiencia, Pedro Gallese que ha sido capitán, Paolo Guerrero, Lapadula, pienso que son los que tienen más características de liderazgo.

3. Pienso que es una buena alternativa porque puedes traer 80 mil personas, la acústica es distinta, es verdad que todos estamos acostumbrados al Estadio Nacional, la casa de la selección, pero hay que aprovechar la presión. Es una buena opción el Monumental.

4.Yo pienso que por experiencia es el que mejor se puede adaptar a esa posición. Me parece que Araujo también se puede adaptar a esa posición porque es rápido. El líbero debe ser rápido, pero por experiencia y características debería ser el titular Zambrano.

Rodrigo Morales - Direct TV

1. Paolo siempre será líder de la selección. Lleve o no la cinta. Si está en cancha como titular, debería llevarla

2. Lapadula, Flores, Carrillo, Yotún, Cueva si es que llega, Callens, Gallese, Advíncula. Los jugadores de experiencia

3. Para mí, Perú debería jugar siempre en su casa, que es el Estadio Nacional. El Monumental es un estadio espectacular, pero la casa histórica de Perú siempre fue, es y será el Estadio Nacional

4. Con Paraguay demostró que sigue vigente, categoría le sobre y conoce el puesto

--