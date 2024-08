El último programa de “Magaly TV La Firme” tuvo un acalorado debate entre Magaly Medina y su invitado, el doctor Tomás Ángulo, quien estuvo presente en el set para hablar sobre la polémica de Pamela López y Christian Cueva. La conversación se desarrolló en gran parte de forma unilateral por parte de la periodista, ya que no dejaba que el psicólogo terminara sus argumentos. Sin embargo, el diálogo alcanzó su punto máximo cuando la conductora de televisión empezó a acusar a su invitado de machista. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ ACUSÓ MAGALY MEDINA DE MACHISTA AL DOCTOR TOMÁS ANGULO?

Cuando el doctor Tomás Angulo empezó su participación en el programa de Magaly Medina, comenzó señalando que en el caso de Pamela López y Christian Cueva, no considera que la mujer protagonista sea tan víctima.

Durante los primeros minutos de su entrevista, el especialista tuvo una charla amena con la conductora de televisión, donde intentaba brindar su punto de vista, pero era interrumpido reiteradas veces debido a que la comunicadora pronto quería contradecir sus ideas.

Ahora bien, el diálogo se tornó candente cuando el terapeuta comentó que Pamela López no es tan sumisa porque sino no hubiese podido ser valentona para coger el celular y grabar las acciones de Christian Cueva. Si bien quiso seguir explayando su análisis sobre la aún esposa del futbolista, Angulo fue interrumpido rápidamente por Medina, quien cuestionó su forma examinar el tema.

“No seas gracioso, Tomás. (...) No pareces psicólogo. Pareces un macho defensor de jugadores de fútbol”, criticó de inmediato la periodista, quien luego brindó un largo discurso donde destacaba que debe celebrarse el hecho de que Pamela López por fin tuvo la valentía de denunciar a su pareja luego de muchos años.

Luego de realizar su descargó, la popular ‘Urraca’ invitó al terapeuta, quien se mostró visiblemente incómodo, a que brinde su opinión científica y que no se deje influenciar por su machismo. “Dale de alma (a Pamela López), pero por donde realmente psicológicamente es, no porque tus prejuicios sociales de peruano macho promedio hacen que opines así”, indicó la conductora.

¿QUÉ RESPONDIÓ TOMÁS ANGULO ANTES LAS ACUSASIONES DE MACHISMO POR PARTE DE MAGALY MEDINA?

Luego de que Magaly Medina terminara su discurso, el doctor Tomás Angulo negó categóricamente que sea machista y procedió a intentar terminar el argumento que tiene de Pamela López.

“Primero, eres muy ligera para decir que soy machista cuando no lo soy. Segundo, no me estás dejando terminar el argumento”, dijo apenas tomó la palabra. “El argumento es que yo no creo que sea tan víctima, y tienes que respetar el argumento porque tengo bases para decir eso. (...) He observado el comportamiento, he visto entrevistas de ella, me he dado el tiempo desde hace tres días de revisar, lo que tú dices, lo que dicen otros periodistas, de revisar la historia. Yo como especialista veo algo diferente. No es tan víctima y aquí esto es una relación tóxica donde ambos son maltratadores y donde ambos se pegan”, sostuvo.

Las últimas palabras del especialista sorprendieron a la periodista, quien opinó que su invitado piensa que Pamela López provocó los golpes que recibió por parte de Christian Cueva y la situación está justificada. “Es el colmo que seas un macho chovinista”, acusó nuevamente Medina a su invitado.

Al ser tildado nuevamente de machista, Angulo decidió defenderse firmemente. “No me digas eso, porque sino yo te puedo decir feminazi. (...) Yo me doy cuenta porque estás siendo agresiva conmigo. ¿Cómo me estás diciendo machista mientras no respetas el argumento?”, expresó.

La popular ‘Urraca’ no toleró ser llamada feminazi porque considera que la situación es distinta. “No (soy feminazi), porque con la violencia de género soy cero tolerancia. (...) Eres un psicólogo con la mentalidad de macho bruto”, expresó la conductora.

En este sentido, Angulo intentó explicar que su opinión no es machista, sino que parte desde sus estudios psicológicos. “Es mi opinión científica. Yo fui el que fue a la universidad, a mí me dieron el diploma, a ti no. Respeta ese rango. Respeta los 30 años de experiencia”, sostuvo.

No contenta con los argumentos de su invitado, la conductora de “Magaly TV La Firme” brindó una tajante respuesta. “Por hombres como tú, por pensamientos como tú, los golpeadores están fuera de las cárceles. (...) Me has decepcionado una vez más”, manifestó para luego dar por concluido su programa ante la sorpresa de Tomás Angulo, quien lamentó que la entrevista concluyera de mala manera.