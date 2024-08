Christian Domínguez y Karla Tarazona no pueden evitar seguir apareciendo en las noticias debido a las especulaciones de que retomaron su vínculo amoroso, especialmente luego de que fueron vistos besándose en una fiesta de cumpleaños. Debido a esta situación, el conductor de televisión Kurt Villavicencio entrevistó recientemente a la locutora con el objetivo de sacarle información sobre su cercanía con el cantante.

En este contexto, el popular ‘Metiche’ sorprendió al revelar que circulan comentarios de trabajadores de Panamericana Televisión donde se aseguran que Tarazona y Domínguez fueron vistos dándose besos apasionados. “Te han visto los maquilladores y peinadores chapar con Domínguez en los camerinos”, manifestó ‘Metiche’ en el programa “Préndete”.

Ante esta situación, Karla Tarazona optó por no confirmar ni negar los rumores directamente, aunque esta reacción dejó abierta la posibilidad de que efectivamente existe un vínculo más fuerte con Christian Domínguez. Por otro lado, la conductora de televisión brindó una referencia sobre el cumbiambero e indicó que si tiene que anunciar una relación, lo hará en su debido momento. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA TRAS SER INTERROGADA POR LOS SUPUESTOS ‘CHAPES’ QUE TUVO CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En primer lugar, la locutora señaló que las personas pueden mejorar, lo cual podría ser el caso de Christian Domínguez. “En general yo creo que las personas pueden... no cambiar, pero sí mejorar. Los golpes de la vida te enseñan a ser mejor en el camino”, sostuvo, para luego indicar que no es la abanderada de sus palabras y que está cansada de que la señalen como si hiciese algo malo.

Ante su respuesta, Kurt Villavicencio le preguntó si ha vuelto con Christian Domínguez pero le dan vergüenza oficializar por el hecho del qué dirán, por lo que Tarazona respondió tajantemente: “A esta alturas de mi vida, después de todo lo que me han dicho todos estos meses, ¿creen que me daría vergüenza? Vergüenza me daría si le quito el marido a alguien, vergüenza me daría si robo, vergüenza si hiciera cosas malas para dañar a la gente, y yo no hago eso”.

Intentando conseguir una respuesta más directa, ‘Metiche’ le cuestionó por qué no oficializan su relación, a lo que la conductora indicó que es porque no hay una por el momento. “Porque todavía no es el momento, porque todavía no hay eso”, expresó Tarazona.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LAS DECLARACIONES DE KARLA TARAZONA?

Tras las declaraciones de Karla Tarazona, la popular ‘Urraca’ opinó que si la locutora estaría orgullosa de lo que está haciendo y segura de lo que está pasando con Christian Domínguez, obviamente confirmaría que retomó su relación con el cantante, pero ese no es el caso.

“Yo concuerdo con Kurt, ahí hay muchísima verguenza, porque ella sabe que si oficializa algo, pasadas unas semanas, unos meses, lo vamos a ampayar (a Christian Domínguez) con alguien y ella va a quedar mal”, comentó en su programa “Magaly TV La Firme”.

Asimismo, comentó que concuerda con Tarazona con el hecho de que las personas pueden mejorar, pero que este no puede suceder con el cumbiambero. “Ella está esperando que él no cambie, pero que mejore. Ilusa”, indicó Medina con ironía y entre risas.

¿QUÉ SUCEDE ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

El intérprete de cumbia ha estado en el centro de la atención mediática luego de que se publicaran imágenes en las que aparece besando a Karla Tarazona, su expareja y madre de uno de sus hijos. Este material, difundido a finales de julio por el programa “Magaly TV La Firme”, ha generado gran revuelo tanto en el público como en los medios peruanos.

Aunque Tarazona, en su programa ‘Préndete’, calificó el beso como un simple gesto afectuoso sin implicaciones románticas, Domínguez ha dado una versión diferente. En su declaración, el cantante confirmó que no fue un beso aislado, sino varios gestos de cariño durante su cumpleaños, desmintiendo así cualquier idea de reconciliación formal, según informa Infobae Perú.