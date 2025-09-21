Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’ | Últimas noticias EN VIVO
"Me es fuerte, me es difícil, me es duro no poder ver a mis hijos", agrega el cantante.
"A mí me dolió mucho cuando me hijo mayor declaró en cámara Gesell supuestos daños que yo le he hecho", se le ve decir a Néstor en un avance del programa compartido en YouTube.
Néstor Villanueva dará a conocer su versión sobre la separación de Flor Polo, la batalla por sus hijos y las acusaciones de violencia psicológica.
El programa también se podrá apreciar en vivo a través del canal de YouTube de 'El valor de la verdad'.
El programa comenzará a las 10 p.m. de hoy domingo 21 de septiembre, y podrá ser visto por la señal de Panamericana TV, canal 5.
El cantante peruano Néstor Villanueva se presenta esta noche en 'El valor de la verdad', el programa que conduce el periodista Beto Ortiz en el canal Panamericana Televisión.
Néstor Villanueva posa junto a Beto Ortiz durante su participación en 'El valor de la verdad' | Foto: Instagram