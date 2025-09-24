Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido en el ambiente mediático como “Cri Cri” y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, será el próximo invitado del programa ‘El Valor de la Verdad’ este domingo 28 de setiembre, donde abordará los meses que permaneció en prisión preventiva tras ser acusado por la presunta agresión sexual de una joven de 19 años en un inmueble de La Molina.

En un adelanto difundido por el espacio televisivo se escucha al juez Víctor Alfaro dictando la medida de prisión preventiva que mantuvo a Martínez recluido en el penal de Lurigancho durante once meses. Martínez —quien recientemente salió en libertad— aparece en el avance visiblemente conmovido y acompañado por su madre, Cecilia Guadalupe.

“Mi madre se movió por todos lados para demostrar mi inocencia. Si no fuera por mi negrita, ten por seguro que me quedaba 20 años adentro” , dice Martínez entre lágrimas en el clip, mientras se abraza con su familiar. El invitado también afirma sentirse “dolido” por la conducta de una persona a la que consideraba “como un hermano”, a quien acusa de haberle propinado “una puñalada en el corazón”.

El primo de Jefferson Farfán se sentará en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. (Foto: Redes sociales)

En su testimonio, Martínez relata el momento en que efectivos de la Policía Nacional llegaron a su vivienda para detenerlo. “Comienzan a tocar la puerta. Me dijeron: ‘¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Has ultrajado a tal persona’. ‘¿Qué?’, le digo yo (sorprendido)”, narra el exrecluso en el adelanto. Su madre, por su parte, contó al programa el drama vivido mientras intentaba comunicarse con su hijo durante la detención: “Lo llamaba y lo llamaba y no me contestaba hasta que me contestó y me dijo: ‘Mamá, yo me voy a matar’” .

Martínez también comentó brevemente contactos familiares: dijo haber intentado hablar con su tío, el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, pero que este le negó su apoyo cuando la madre intentó acercarse. En cambio, según el invitado, su tía Charo (madre de Jefferson Farfán) le manifestó confianza y le dijo que creía en su inocencia.

El programa promete que Martínez explicará en detalle su versión de los hechos, las consecuencias personales y laborales del proceso y cómo fue su experiencia durante la reclusión. Fuentes judiciales consultadas en su momento registraron la denuncia y la imposición de prisión preventiva; la investigación continúa bajo la competencia del Ministerio Público, que es la instancia encargada de determinar responsabilidades penales.