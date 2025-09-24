La actriz peruana Magaly Solier se recupera de un grave cuadro de salud tras haber sido internada de emergencia en el hospital de Huanta (Ayacucho) por una presunta intoxicación, según informaron autoridades municipales este martes.

En declaraciones recogidas por ‘Magaly TV, la Firme’, el subgerente de seguridad ciudadana de Huanta afirmó que, al promediar las 6 p.m., encontraron a Magaly convulsionando, presuntamente luego de haber ingerido una sustancia tóxica, en su vivienda.

Magaly Solier. Foto: Difusión.

“Recibimos una alerta de un vecino de Magaly, y la trajimos al Hospital. El diagnóstico oficial lo realizarán los médicos”, dijo el funcionario. “En su casa ya estaba su mamá, y fue ella quien llamó a sus vecinos para auxiliarla”, agregó.

A pesar de la conmoción, el representante del municipio informó que Solier “está fuera de peligro y estable”, ya que su “cuadro fue controlado” , por lo que espera volver a su hogar.

Doña Gregoria Romero, madre de la intérprete, llegó al centro médico para acompañarla durante su recuperación. Por ahora, no se ha registrado ninguna declaración oficial de la actriz ni el hospital donde fue internada.

Sobre Magaly Solier y su trayectoria

Magaly Solier es una destacada actriz peruana de 39 años que se hizo conocida mundialmente por su protagónico en ‘La teta asustada’ (2009), película dirigida por Claudia Llosa que le valió un Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín.

Su participación más reciente fue en la cinta ‘Killapa Wawan’ (2024), que marcó su regreso al cine peruano tras varias polémicas por la tenencia legal de sus hijos y otros problemas personales.

Además, ha demostrado su gran registro actoral en otras cintas como ‘Madeinusa’ (2005), ‘Amador’ (2010), ‘Magallanes’ (2015), ‘Retablo’ (2017) y ‘Lina de Lima’ (2019).