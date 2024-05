Erik Plinio Mendoza, exesposo de Magaly Solier, reveló en la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’ que la actriz renunció a la tenencia compartida de sus dos hijos. Esto a pesar que la Corte Superior de Justicia de Ayacucho le entregó este derecho a la intérprete.

El padre de familia también señaló que la exprotagonista de ‘La Teta Asustada’ también se habría desentendido de la pensión mensual de 3 mil soles hacia los pequeños, pues está solo enfocada en la conducción de su programa “Perú Nativo”.

“Nunca quiso la tenencia, no sé por qué esta jueza le da la tenencia a alguien que no quiere. No sé, eso solo se ve en Perú, veo que 100% ella ha abandonado a sus hijos. Nunca cumplía, ni siquiera con venir a ver a los niños, ni lo que la jueza ha ordenado”, dijo Erick en diálogo con el programa de espectáculos.

“Al final la señora Magaly nunca ha cumplido con ver a los niños, ni lo que la jueza ha ordenado. A ella no le importa nada, ni el día, ni el cumpleaños, ni el Día de la Madre, ella vive en su mundo”, agregó.

También mencionó la deuda total de devengados que tiene la actriz ayacuchana tras no pasar pensión. “Ya casi más de 80 mil soles, primera liquidación que salió y que recién se ha judicializado, creo que es 40 mil”, acotó para luego resaltar que, desde el 2021, ella solo ha visto tres veces a sus hijos.

Para hacer creíble su denuncia, Plinio difundió un audio de la abogada Andrea Salinas, representante de Solier, en el que señala que la actriz está de acuerdo con que su expareja se quede con los niños.

“En cuanto a la tenencia, mi patrocinada, la señora Magaly, está de acuerdo con que el señor Plinio se quede con los menores, por ese lado no tenemos ningún problema que él asuma la tenencia de los menores”, se le oye a la letrada durante la audiencia.