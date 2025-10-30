Luego de haber sido hospitalizada a finales de setiembre, la actriz peruana Magaly Solier reapareció en su natal Huanta ofreciendo un emotivo mensaje de motivación y resiliencia.

Y es que, la intérprete fue homenajeada por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH) en una ceremonia que marcó su primer evento institucional tras el delicado episodio de salud que la mantuvo hospitalizada.

Magaly Solier retoma actividades públicas tras preocupante episodio médico. (Foto: FB/Yess Killa)

De este modo, Solier fue recibida con calidez por autoridades universitarias, estudiantes y vecinos, quienes le entregaron el reconocimiento por su valioso aporte al desarrollo cultural del Perú.

“Estoy muy feliz de haber tomado la decisión (...) no es fácil el camino, no es fácil elegir una profesión, amarlo, abrazarlo porque a veces uno deja muchas cosas que amamos, pero hay un motivo” , dijo Magaly en declaraciones recogidas por ‘América Hoy’.

Luego añadió: “Y si se caen, levántense como yo me he caído, muchas veces me he levantado. Sé que duele, pero solo la muerte, como siempre, no tiene obstáculos”, recibiendo el aplauso de los asistentes.

¿Qué pasó con Magaly Solier?

El 24 de septiembre, Magaly Solier generó preocupación nacional al ser hospitalizada en Huanta debido a una presunta intoxicación, pues fue encontrada convulsionando en su vivienda por autoridades municipales

Afortunadamente, tras ser intervenida por el equipo médico, la actriz recibió el alta y se confirmó su mejoría. Aunque durante la ceremonia de reconocimiento se notaron dificultades para pronunciar algunas palabras, lucía de mejor semblante.

La destacada actriz peruana fue internada este martes por emergencia en el hospital de Huanta, en Ayacucho

Sobre Magaly Solier y su trayectoria

Magaly Solier es una destacada actriz peruana de 39 años que se hizo conocida mundialmente por su protagónico en ‘La teta asustada’ (2009), película dirigida por Claudia Llosa que le valió un Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín.

Tras varias polémicas por la tenencia legal de sus hijos y otros problemas personales, su regreso al cine peruano se dio con 'Killapa Wawan’ (2024), película del director César Galindo.

Además, ha demostrado su gran registro actoral en otras cintas como ‘Madeinusa’ (2005), ‘Amador’ (2010), ‘Magallanes’ (2015), ‘Retablo’ (2017) y ‘Lina de Lima’ (2019).