Tras el grave episodio de salud que vivió en setiembre, la reconocida actriz peruana Magaly Solier, de ahora 39 años, vuelve triunfante al cine con “Killapa Wawan”, del director César Galindo, que se estrenará el 29 de enero de 2026.

La película, rodada en los paisajes de Huanta y bajo la imponente presencia del Apu Razuhuillca, ha sido grabada totalmente en quechua y profundiza el universo místico de los danzantes de tijeras.

El lanzamiento de la producción coincide con la mejoría en el estado de salud de Solier, quien el pasado septiembre generó alarma nacional tras ser hospitalizada de emergencia por un presunto cuadro de intoxicación.

A pesar del susto, Magaly aclaró que la internaron debido a un accidente casero, y no por la ingesta de una sustancia, como se dijo. Meses después, fue homenajeada en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), donde también confirmó su mejoría.

“Si se caen, levántense como yo me he caído... Muchas veces me he levantado. Sé que duele, pero solo la muerte no tiene obstáculos”, declaró Solier ante una audiencia de estudiantes y académicos en aquella ocasión.

La destacada actriz peruana fue internada este martes por emergencia en el hospital de Huanta, en Ayacucho

¿De qué trata “Killapa Wawan”?

“Killapa Wawan” narra la historia de Killari (Carolina Luján), una adolescente de 13 años elegida por los dioses tutelares para ser bailarina de tijeras.

Así, la trama aborda el conflicto intergeneracional cuando su madre, Agucha (Magaly Solier), se opone a este destino, mientras que su abuelo (Andrés Lares) se convierte en su guía espiritual. El elenco se completa con el primer actor Reynaldo Arenas.

Fragmento del trailer oficial de 'Killapa Wawan', que se estrenará el 29 de enero de 2026 | (Foto: Captura de video)

La cinta, proyectada en el Festival de Cine de Lima de 2024, simboliza la estabilidad profesional de Solier, quien ostenta un Oso de Oro en la Berlinale por ‘La teta asustada’ (2008), y ha enfrentado en los últimos años diversas polémicas.

Solier, además, ha demostrado su gran registro actoral en otras cintas como ‘Madeinusa’ (2005), ‘Amador’ (2010), ‘Magallanes’ (2015), ‘Retablo’ (2017) y ‘Lina de Lima’ (2019).

Magaly Solier retoma actividades públicas tras preocupante episodio médico. (Foto: FB/Yess Killa)