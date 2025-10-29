En la edición del miércoles 29 de octubre, un nuevo participante en el casting de “Yo Soy” llamó la atención del jurado no solo por su desenvolvimiento sobre el escenario, sino por un sorprendente parecido físico al artista que imitaba.

Se trata de Maurice Requem, quien se presentó para imitar al popular cantante de chicha Sergio Romero ‘Chechito’, logrando clasificar a la siguiente etapa con el voto positivo de Ricardo Morán y Jely Reátegui.

¿A qué se dedica el imitador de Chechito?

El concursante, que confesó llevar casi dos años imitando al artista, reveló que, durante el día trabaja como ejecutivo y de noche como cantante. “Me decían el Hannah Montana de la música”, comentó entre risas.

Así, el imitador, quien canta en eventos como cumpleaños, matrimonios y discotecas, decidió participar en el programa después de que sus amigos y familiares lo confundieran con el verdadero Chechito, en las apariciones televisivas del artista.

Polémica con imitador de 'Yo Soy': esto dijo el jurado

¿Cuáles fueron las advertencias del jurado al imitador de Chechito?

Sin embargo, a pesar del parecido y el “sí” de los jurados, Jely le sugirió mejorar el engolamiento vocal y el soporte en los graves.

“Te pareces, pero me falta un poco más de engolamiento en la voz y más soporte en los graves... eso creo que es con técnica, yo creo que lo puedes hacer” , afirmó Jely.

Imitador de Chechito sorprendió al jurado con su parecido físico y pasos de baile, pero le advirtieron que mejore su interpretación vocal | Foto: Latina TV

De igual forma, Morán le advirtió: “Yo coincido completamente con los comentarios de Jely. Creo que de timbre estás muy cerca también, pero la voz hablada, la animación, los guapeos no están tan parecidos, y ahí hay que trabajar”.

Tras el voto de Ricardo y Jely, Carlos Alcántara le dio la bienvenida al programa.

