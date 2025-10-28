En sus redes sociales, la modelo venezolana Korina Rivadeneira reveló que padece una severa alopecia emocional, condición que, según dijo, le fue “pasando factura” a causa del estrés, la falta de descanso y los pensamientos negativos.

“Estaba trabajando muchí-sí-sí-sí-simo, dormía poco o nada, y constantemente durante el día me invadían pensamientos que me saboteaban”, explicó Rivadeneira sobre el origen del problema.

“Claramente, todo empezó a pasarme factura, porque el pelo se me comenzó a caer a montones. O sea, cuando digo a montones, es a montones. Yo me despertaba y ya había pelo en la cama”, agregó.

Korina, ante la gravedad de los síntomas, consultó a una especialista, quien le recetó un tratamiento para su afección y le advirtió que, como parte del proceso, “el cabello se caería de manera agresiva durante algunos meses”.

Así, relató que su proceso de recuperación incluía pastillas, mesoterapia, trichopack, vitaminas y proteínas, y que, gracias a este tratamiento, “ya no se le cae el cabello”.

“Luego vinieron los tratamientos que hasta ahora mantengo. Mi pelo se engrosó y fortaleció con las pastillas, tratamientos de proteína y spray, también empezó a crecer nuevo pelo. Ufff no saben el alivio”, añadió.

A su vez, inició “una terapia psicológica para aprender a gestionar sus emociones y pensamientos”, destacando además que, su recuperación también incluyó pequeños cambios en su rutina diaria, como jugar con sus hijos, escuchar música, bailar y cantar.

La esposa de Mario Hart mencionó que “ya se está recuperando”, aunque todavía no ha vuelto a tener “su melena”. Sin embargo, observó áreas de su cabeza con nuevo crecimiento. “Todo mejora, todo pasa”, concluyó.