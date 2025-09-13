Ante la victoria del pan con chicharrón peruano frente a la arepa venezolana en el Mundial de Desayunos, un concurso organizado por el ‘streamer’ español Ibai Llanos, la modelo Korina Rivadeneira se pronunció en sus redes sociales.

Originaria de Venezuela, la esposa de Mario Hart evitó dar un mensaje directo sobre la victoria de Perú, pero no dejó de resaltar el sabor del platillo, coincidiendo con la celebración del Día de la Arepa, que se festeja cada segundo sábado de septiembre en su país.

“Buenos días, aquí con mi arepita de zanahoria con periquito, que es huevito revuelto” , dijo la modelo, mientras degustaba el plato con evidentes muestras de deleite. “Feliz Día de la Arepa” , agregó después.

Además, la presentadora de ‘Desvelados’ protagonizó un divertido video junto a María Pía Copello. Ambas, vestidas como candidatas de un certamen de belleza, recreaban el momento en que se daba a conocer el veredicto del Mundial de Desayunos.

En el concurso, Venezuela, que participó con sus arepas, perdió ante el pan con chicharrón tras obtener 12.6 millones de votos frente a los 12.8 millones de Perú.

El certamen se realizó en las plataformas principales de Ibai (TikTok, YouTube Shorts e Instagram), donde cada usuario podía votar por su plato favorito comentando su nombre junto a la bandera de su país. La suma de estos votos determinaba al ganador.

El concurso generó un apoyo masivo en Perú, donde usuarios, autoridades, entidades estatales y figuras políticas se unieron para lograr la victoria del pan con chicharrón.