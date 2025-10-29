El actor estadounidense Chris Evans, conocido por interpretar al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, y su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista, se convirtieron en padres primerizos, reportaron este martes medios de los Estados Unidos.

Según TMZ, la bebé nació el 24 de octubre en Massachusetts. Aunque inicialmente no se conocían detalles sobre el nombre y el género, People confirmó que es una niña, a quien llamaron Alma Grace Baptista Evans, y habría nacido a la 1:27 p. m.

Chris Evans y Alba Baptista se casaron en 2023

Chris Evans y Alba Baptista: la historia de su matrimonio

Chris Evans, de 44 años, y Alba Baptista, de 28, se casaron en una ceremonia privada en Cape Cod, Massachusetts, en septiembre de 2023.

La pareja mantuvo su relación en privado desde que se les vinculó por primera vez en enero de 2022. Una fuente confirmó a People que estuvieron saliendo más de un año antes de su boda.

Ese mismo año, Evans, quien fue nombrado por People como “el Hombre Más Sexy del Mundo”, expresó su deseo de establecerse y formar una familia. “Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, formar una familia”, afirmó en ese momento.

¿Quién es Alba Baptista?

Alba Baptista, actriz portuguesa nacida en Lisboa en 1997, se ha destacado por su papel principal en la serie de Netflix 'Warrior Nun’. Además de su lengua materna, el portugués, domina el inglés, español, francés y alemán.

De ascendencia brasileña por parte de su padre, nacido en Río de Janeiro, Baptista es 16 años menor que Chris Evans. Al igual que él, también se involucra en actividades filantrópicas, contribuyendo a causas sociales.

En 2014, recibió el premio a Mejor Actriz en el Círculo de Críticos de Dublín por su papel en el cortometraje Miamila. Ese mismo año, hizo su debut en la televisión portuguesa con la telenovela Jardins Proibidos.

Amante de la naturaleza, Alba disfruta explorar playas, montañas y bosques, lugares donde suele caminar y relajarse.

En 2017, realizó una visita a Camboya, donde impartió clases a niños pequeños, reflejando su compromiso con la educación y el bienestar de los más necesitados.