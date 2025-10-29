El pasado 25 de octubre, la modelo peruana Suheyn Cipriani fue intervenida por no llevar consigo su Documento Nacional de Identidad, durante el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno.

La noticia se dio a conocer en 'Magaly TV, la Firme’, donde Cipriani participó en un divertido segmento cocinando arroz con huevo frito. En ese momento, Magaly Medina mostró la ocurrencia policial.

“Mientras se realizaba el patrullaje motorizado por la Av. Cavalier cuadra 2, se observó un vehículo camioneta de alta gama con lunas polarizadas, marca PORSCHE, en actitud sospechosa” , indicaba el parte.

Para luego indicar: “Al solicitarles su Documento de Identidad, ambas personas manifestaron que no lo portaban. Por tal motivo, se procedió a trasladar a ambas personas a la Comisaría del sector para su plena identificación”.

De acuerdo con el documento, Cipriani y su acompañante, identificado como Basten Flores Torres de 34 años fueron detenidos mientras circulaban en una camioneta Porsche, en San Borja.

Al escucharla, muy nerviosa, la modelo reconoció la situación. “No es un ampay” , dijo intentando restarle importancia a los videos, indicando que Basten era solo un amigo. “Sí, lo que pasa es que me... Es que me estacioné y ya me pararon”, afirmó entre risas.

“Es un amigo”, aclaró, negando que fuera la misma persona con quien la vinculaban tras una fiesta en Independencia. “Cada mes tengo un malandro distinto”, bromeó la exreina de belleza, quien tiene 29 años.

Tras ser intervenidos, Suheyn y Basten fueron llevados por agentes de la Policía Nacional a una comisaría para su identificación, y según informes, salieron sin problemas.

De acuerdo con 'Magaly TV’, Flores es un empresario iquiteño de 34 años. Aunque fue captada en su compañía, Suheyn negó cualquier vínculo sentimental, aclarando que solo son amigos.

