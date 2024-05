DR. DEATH 2/UNIVERSAL PLUS

SINOPSIS: Inspirada en el exitoso podcast sobre crímenes reales de Wondery, la nueva entrega de DR. DEATH relata la historia del médico italiano Paolo Macchiarini, interpretado por Edgar Ramírez (The Bourne Ultimatum, The Girl on the Train), quien saltó a la fama después de realizar el primer trasplante de órganos sintéticos del mundo. La emergente eminencia de la medicina verá cuestionado su éxito y apogeo a partir de revelaciones que pondrán en duda sus métodos y turbios procedimientos médicos.

Director: Jennifer Morrison y Laura Belsey

Elenco: Edgar Ramírez, Mandy Moore, Luke Kirby, Ashley Madekwe, Gustaf Hammarsten.

Episodios: 8