Es casi una costumbre ver dos o tres nuevas películas de Adam Sandler al año en Netflix, gigante del Streaming con la que el actor tiene un millonario convenio cuyas especificaciones se mantienen bajo siete llaves. Y este 1 de marzo será el turno de verlo protagonizar “El astronauta”.

Estamos ante una historia de ciencia ficción basada en un libro, con un director sumamente talentoso y que –como ha pasado en varias de las últimas cintas protagonizadas por el querido ‘Sandman’—incluye un elenco de muy interesante factura.

“EL ASTRONAUTA”: LO QUE DEBES SABER

“El astronauta” (“Spaceman” por su título en original en inglés) es una película de 1 hora y 47 minutos de duración que tiene como director a Johan Renck, responsable de películas como “Chernobyl”, y de algunos capítulos de notables series como “Breaking Bad” y “The Walking Dead”.

El filme está basado en “El astronauta de Bohemia” (2017), la primera novela del escritor checo radicado en Estados Unidos, Jaroslav Kalfar.

Descrita como una gran novela que evoca los mundos del japonés Haruki Murakami y el también checo Milan Kundera, la sumilla oficial dice lo siguiente:

Huérfano desde niño, y educado en la Checoslovaquia rural por sus abuelos en circunstancias particularmente difíciles, Jakub Procházka es un joven astrofísico preparado para convertirse en el astronauta más célebre de su país. Cuando una peligrosa misión con destino a Venus le brinda la oportunidad de proclamarse héroe nacional y, a la vez, de expiar los pecados de su padre —infamante colaborador en la época comunista—, Jakub decide lanzarse al espacio desconocido. Si dejar atrás a su mujer ya lo sume en la incertidumbre, al hallarse completamente solo en la vastedad del universo no puede evitar que lo visiten no sólo algunos fantasmas del pasado, sino, sobre todo, un fantasma muy real, de formas no humanas, con quien traba una amistad cada vez más estrecha. El destino de Jakub, íntimamente ligado a los hitos de la historia checa, dará más de un giro inesperado. En una atmósfera onírica en la que lo intergaláctico se alía con lo más cotidiano, y la fantasía impregna lo más tangible, incluidos los hechos inapelables, nada parece decidido de antemano. Y, aun así, sombras insistentes proyectan sus tentáculos en el viaje vital emprendido por Jakub.

El libro de Jaroslav Kalfar en el que se basa la película de Adam Sandler.

En la adaptación de Renck, Adam Sandler tiene el papel del astronauta Jakub. Su esposa, Lenka, es interpretada por la brillante Carey Mulligan, quien viene de hacer las veces de Felicia Montealegre, la esposa del Leonard Bernestein (Bradley Cooper) en la nominada al Oscar “Maestro”, también producida bajo el paraguas de Netflix.

Como dijimos líneas arriba, “El astronauta” tiene un elenco bastante interesante, en donde destacan, además de Mulligan y Sandler, actores como Paul Dano, interpretando a Hanuš, el extraño ser que intenta contener las preocupaciones de Jakub mientras se mantiene en su misión en el espacio.

Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini también comparten créditos en esta apuesta dramática que tiene como soporte el género de la ciencia ficción.

Kunal Nayyar, Carey Mulligan, Director Johan Renck, Adam Sandler and Paul Dano en la Berlinale. / Ebrahim Noroozi

A continuación, compartimos la sumilla oficial de la película de Netflix, cuya hora exacta de estreno en Perú es las 3 a.m. del viernes 1 de marzo:

A los seis meses de una solitaria misión de investigación en los confines del sistema solar, el astronauta Jakub (Adam Sandler) se desespera cuando se da cuenta de que su matrimonio quizá no aguante hasta su regreso a la Tierra. Pero en las entrañas de la nave anida un misterioso ser ancestral que lo ayudará a arreglar las cosas con su mujer, Lenka (Carey Mulligan). La criatura, llamada Hanuš (con la voz de Paul Dano en la versión original), repasa con Jakub los escollos de su relación antes de que sea demasiado tarde.

Durante la conferencia de prensa realizada en la última Berlinale, Sandler se centró en lo complicado que fue trabajar a diario atado de cables, más aún porque a su edad “su cuerpo ya no es tan flexible”.

A su turno, Mulligan destacó que el raro personaje de Hanus ayuda con sus interacciones a detenerse en las cosas importantes de la vida. “Si todos pudiéramos tener una pequeña araña amigable que nos dijera eso, ¿no sería maravilloso, sabes?”, indicó según recoge la agencia Reuters.

Kunal Nayyar, Carey Mulligan, Adam Sandler y Paul Dano. (Foto: AFP) / JOHN MACDOUGALL

Desde el viernes, los usuarios de Netflix tendrán la oportunidad de ver cómo resulta esta nueva experiencia de Sandler en la pantalla chica, un drama con tintes de ciencia ficción con varios actores en su mejor momento y un premiado director.