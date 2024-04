La idea de escribir “Descansar en paz” llegó a su cabeza más de dos décadas atrás. Fue exactamente cuando ocurrieron los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001. Aquella vez, Martín Baintrub (Buenos Aires, 1960) imaginó a una persona que aprovecha una tragedia para desaparecer, huyendo de las situaciones que lo agobian. Entre esa idea inicial y la publicación de su novela pasaría un poco de años. El autor, publicista de profesión, decidió –tras recibir algunos consejos—mudar su historia de Estados Unidos a Argentina. Así los hechos fueron vinculados al terrible atentado en la AMIA en julio de 1994.

Sería en 2018 que la novela vería la luz. Aunque a Baintrub varios le dijeron que “su historia daba para una película”, pocos imaginarían entonces que esto se haría realidad. Hasta que apareció Kenya Films, la prestigiosa productora de Ricardo y su hijo el chino Darín. El tiempo –y Netflix—también harían lo suyo, y el 27 de marzo de 2024 la cinta se estrenó en la plataforma, manteniéndose hasta hoy entre lo más visto.

En la siguiente entrevista, el autor de esa novela que lo inició todo, repasa este camino largo pero fructífero hasta la adaptación, además nos cuenta sus gustos como lector, revela detalles sobre sus otras tres novelas publicadas, y comparte su opinión en torno a la industria del streaming.

-¿Cuáles fueron las principales dificultades que afrontó al escribir su primera novela?

Estoy muy acostumbrado a escribir porque trabajo en publicidad hace muchísimos años, pero diría que lo más complicado con una primera novela es darse cuenta de si lo que escribes tiene algún valor o no. A mí me gustaba, pero yo no sabía si a otros les iba a parecer bueno. Entonces, primero vinieron algunas lecturas de gente cercana que me dieron su aval, y luego ya tuve lecturas más profesionales. Me ayudó mucho la escritora Ana María Shua. A ella le pareció buena la historia. Y luego trabajé junto a la editora Elsa Drucaroff.

-¿Antes que escritor Martín Baintrub es lector? Qué me puede decir de esa faceta suya…

Sí, leo desde muy chico. Arranqué con la Colección Robin Hood. No me considero un súper lector, pero lo hago, y ahora leo mucho a las escritoras argentinas, que hoy hay muy jóvenes y muy buenas. Además, ellas se mueven en el policial, que es el género que más me gusta.

-¿Cuán a fondo se inmiscuyó en el proyecto de llevar a la pantalla “Descansar en paz”?

Hubo una primera etapa, de adaptación, donde el guionista fue Marcos Osorio Vidal, pero trabajaban Ricardo Darín, el Chino y dos productores más. Llegamos a entregar un primer guion. Eso fue ofrecido a Netflix y cuando la marca aceptó, se incorporó Sebastián Borensztein, y él hizo su propia adaptación del guion, solo. Ya durante la filmación fui invitado un par de veces, pero sin ningún tipo de participación.

Griselda Siciliani es Estella y Joaquín Furriel es Sergio en la adaptación de "Descansar en paz". / Alan Roskyn / Netflix

-Uno piensa que si los Darín se fijaron en su novela fue porque les gustó. ¿Llegaron a decirle qué fue exactamente lo que los enganchó de “Descansar en paz”?

Lo primero que dices es muy fuerte para mí, porque ellos me contaron que reciben más o menos 100 propuestas por año, entre guiones y cosas para producir. No les pregunté exactamente qué les gustó de mi novela, pero estaban muy enganchados. Estaban contentos. Trabajamos en un muy buen clima. Iniciamos durante la pandemia, donde las primeras reuniones eran por Zoom. Y lo bueno de eso es que todos teníamos mucho tiempo, porque no se podía hacer otra cosa. Trabajamos mucho, luego se fue abriendo la posibilidad de vernos e hicimos unas cuantas reuniones presenciales, y es muy interesante porque el trabajo de un escritor es solitario (yo, mi computadora y eventualmente un editor), mientras que una película implica un trabajo colectivo, donde hay muchas opiniones, las decisiones ya no son del escritor, y en la adaptación se hicieron algunos cambios, y uno debe aceptarlos porque es parte de las reglas del juego. Algunos me parecieron sumamente valiosos y que aportaban mucho, otros no tanto, pero las cosas son así.

-¿Qué pasa si un peruano que ya vio la película va mañana y compra su novela? ¿Se encontrará con una historia muy distinta a la que nos muestra Netflix?

Yo creo que no. Lo que es claramente diferente es el final. Hablamos de dos finales muy distintos. Luego, lo demás es muy parecido, con los toques propios de una adaptación. Porque una novela se lee en muchas horas y una película se ve en hora y media. Sin embargo, la historia está muy bien reflejada. Yo me siento satisfecho.

-¿Qué sintió ver a los personajes encarnados en Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y el Puma Goity?

Fue algo totalmente alucinante. Yo vi la película por primera vez el día del pre estreno, en una sala de cine con los productores y algunos de los actores. Ver que mis personajes aparecían en pantalla y diciendo textos que yo había escrito fue una impresión muy fuerte, especialmente para alguien que no venía de la cultura del cine. Esta era mi primera experiencia en ese sentido.

-El atentado en AMIA es un hecho central en la película. Aún hoy, casi dos décadas después de lo ocurrido, mucha gente tiene la sensación de que no se hizo justicia. ¿Tiene usted algún tipo de vínculo con la comunidad judía?

Es un hecho terrible. Mi familia es judía y creo que de todos modos el atentado en argentina traspasó la frontera de la colectividad, porque murió gente de otros credos también, y porque fue un atentado terrorista salvaje. En mi trabajo como publicitario hice uno de los primeros afiches para recordar lo ocurrido, y recuerdo que decía algo así como “a un año del atentado, los únicos que descansan en paz son los autores”. Y al final mi película se tituló “Descansar en paz”. Así que al final todo estaba relacionado.

-¿Qué nos puede contar sobre la temática de sus otras tres novelas?

La segunda fue “Pagar vas a pagar”, un thriller político que me encanta, es mi preferida. Es una historia un poco coral, de amor, traición y sexo. Luego escribí “Los huerfanitos”, una distopía. Y es una sociedad donde gana un argentino, un presidente de un gobierno religioso y muy conservador, que sale a perseguir no solo el aborto legal sino el ilegal, y prácticamente se vuelve imposible hacer un aborto, entonces empieza a surgir una generación de huerfanitos, con niños que nadie quiere. Me parece una historia fuerte y con bastante actualidad, por gobiernos que ganaron en los últimos años como el de Bolsonaro en Brasil o Milei en Argentina. Y la última es el policial “Sangre de mi sangre”.

"Descansar en paz" fue la primera novela de Martín Baintrub. Luego ha escrito tres más.

-¿Alguna adaptación de un libro argentino al cine o al streaming le ha llamado la atención recientemente?

En este momento está en los cines de Argentina, aunque no pasó a streaming aún, una película titulada “El viento que arrasa”, adaptación de una novela de Selva Almada, una escritora argentina que a mí me gusta particularmente. Le tengo fe a esa autora y pronto iré a ver la cinta.

-Hoy se adaptan muchos libros al cine y también como series. ¿Cree que esa es una nueva veta de trabajo para los escritores?

Netflix es una gran veta de trabajo para todo el mundo del cine. Autores, guionistas, actores, etc. Una de las cosas que más me impresionó es que, la película se estrenó el viernes pasado, y en estos días he recibido comunicación de amigos en China, Brasil, Perú, gente que vio al mismo tiempo la película. O sea, la penetración de las plataformas de streaming es increíble.

-¿Cómo ha tomado las críticas de la prensa especializada con respecto a “Descansar en paz”?

Las críticas han sido bastante buenas y justas. Los actores son increíbles, muchos han ganado premios. Ha habido gente que criticó también, y me parece correcto porque son partes de la regla de juego. Cuando uno sale a la cancha debe aceptar lo que venga.

-¿Qué se plantea a mediano y largo plazo? ¿Dejará la publicidad y se dedicará solo a escribir?

No, dejar la publicidad no porque me gusta comer, y está difícil sobrevivir como escritor nada más. Yo tengo un par de novelas escritas que espero publicar en algún momento. Y a partir de que se empezó a conocer este proyecto me han hecho unas cuantas consultas por mis otros libros, incluso por un proyecto que no está hecho como libro, y espero que alguno se concrete.

