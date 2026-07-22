Los periodistas Augusto Álvarez Rodrich y Alberto Beingolea concretaron su retorno a la televisión peruana mediante la señal de Monitor, donde conducirán los programas “Claro y directo” y “Deportes”, respectivamente.

La vuelta de ambos comunicadores se da en el marco de la presentación de la nueva grilla del canal, que también suma el espacio de investigación “Corrupción Desde Adentro”, liderado por Eduardo Herrera Velarde.

La propuesta del medio abarca además segmentos diarios sobre política, actualidad, salud y entretenimiento.

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La señal con las producciones de Álvarez Rodrich y Beingolea se emitirá en televisión por cable mediante Movistar (canal 737), Claro (canal 752) y Cable Win (canal 23) a nivel nacional.

De igual forma, estará presente en Cable GO en Lima (canal 722), Arequipa y Puerto Maldonado (canal 716), Quillabamba y Abancay (canal 715), y Puno y Juliaca (canal 714).