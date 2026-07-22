Augusto Álvarez Rodrich y Alberto Beingolea
Augusto Álvarez Rodrich y Alberto Beingolea
Por Redacción EC

Los periodistas Augusto Álvarez Rodrich y Alberto Beingolea concretaron su retorno a la televisión peruana mediante la señal de Monitor, donde conducirán los programas “Claro y directo” y “Deportes”, respectivamente.

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