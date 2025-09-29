Cristian Martínez, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, se sentó en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, conducido por Beto Ortiz, para contar su verdad, luego de purgar prisión preventiva por casi un año tras ser acusado de abuso sexual.

A lo largo de las preguntas, Martínez confesó que cuando tenía entre 7 y 8 años de edad robaba panes con sus amigos en el distrito de Villa El Salvador, donde vivía en aquel entonces, “por necesidad”.

También relató que acompañó a Jefferson Farfán durante su trayectoria profesional en Europa. Holanda, Alemania, España, Italia y Rusia fueron algunos de los destinos que visitó, además de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

Sobre la denuncia en su contra, negó ser un violador y que sintió el abandono de su familia, además del propio exjugador de la selección peruana y de su tío, el mediático también exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

“Le dije: ‘tío yo soy inocente’. Al inicio me dijo: ‘yo sé hijo, yo sé’. Él decía que me quería. Meses adelante, como dice mi madre, me dio la espalda”, narró. Su madre confirmó su versión señalando que el abogado que le pagó inicialmente “no hizo nada”.

También indicó que Farfán se negó a hablar con él luego de la denuncia de supuesta violación y negó ese delito porque en el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos “estaba ebrio, estaba inconsciente”.

“Yo quería solucionar el problema el mismo día. Quise hablar con él. ‘Me dicen: no subas porque está con la m… encima’. Pero yo dije: ‘¿Por qué? Yo quiero hablar con él’”, manifestó.

“Una gresca, una pelea, puñetes, patadas estando allí y que me entienda y que me crea. Mil veces hubiese preferido eso. Me lo dijo así: ‘mejor vete’”, añadió.

Martínez también aseveró que estaba inconsciente y que el examen toxicológico al que sometido tanto él como la víctima dio negativo a alcohol, pese a que había estado bebiendo la noche donde ocurrieron los hechos.

Reveló que Jefferson Farfán lo acusó de estar metido en drogas durante la audiencia judicial de prisión preventiva. “Dijo: ‘yo sé que él está metido en drogas’, pero así directo, seco. Lo dijo en una audiencia, apagó su cámara. Cuando él dijo eso, quise decir mucho. Él me conoce, pero dijo: ‘sé que está metido en drogas’, se dejó llevar por alguien”, subrayó.

“Me dolió que saliera de él. Me dio una puñalada directamente en el corazón, estaba muerto en ese momento, sentí que volvió a desenterrarme para apuñalarme nuevamente”, dijo ‘Cri Cri’, quien confirmó que intentó suicidarse en prisión.

“Estuve cerca de hacerlo, no fue intento. Ni los de adentro sabían cómo me iba a suicidar. Se lo dije a una persona adentro. Le dije: ‘no quiero vivir hermano’”, mencionó.

¿Cuántas preguntas respondió y cuánto ganó?

En total, Cristian Martínez respondió 20 preguntas y se llevó S/20 mil. Su versión estuvo cargada de muchas emociones, pues se quebró en varias oportunidades al contar lo dura que fue la prisión y lo difícil que fue que su hija se enterara que estaba en la cárcel.

Cabe indicar que el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra ‘Cri Cri’, quien recluido en el penal de Lurigancho durante once meses. Tras recuperar su libertad, decidió sentarse en el sillón rojo de EVDLV para contar su propia versión.