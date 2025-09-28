A pocas horas de la emisión de “El valor de la verdad”, Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, rompió su silencio y dio detalles de lo que será su participación en el programa de Beto Ortiz, donde responderá preguntas relacionadas a su reciente etapa en prisión, tras ser denunciado por abuso sexual.

En un avance del programa, publicado en las redes sociales de “El valor de la verdad”, se puede ver al popular ‘Cri Cri’ hablando sobre lo que será su entrevista en el sillón rojo.

“Mucha gente está hablando de mí y vengo hoy a contar mi verdad, a mostrarle a todos mi inocencia, lo que no ocurrió, sobre lo que se está hablando en los medios”, declaró ‘Cri Cri’ en el avance del programa.

Primo de Jefferson Farfán rompe su silencio antes de la emisión de “El valor de la verdad”. (Foto: Captura de video)

“Muchas personas me creen, pero muchas personas piensan que he sido culpable de algo que jamás he cometido, hoy se van a enterar la verdad”, agregó.

En el adelanto también se muestra a las personas que acompañarán a Cristian Martínez durante su participación en “El valor de la verdad”. Su madre Judith Guadalupe, su sobrino Alexis y su abogado Eduardo Medina serán las personas que se sentarán junto a ‘Cri Cri’.

En su declaración, el abogado de Martínez aseguró que “van a salir algunos detalles que hasta ahora no han sido revelados”. Por su parte, la madre de ‘Cri Cri’ mostró su apoyo: “vengo a apoyar a mi hijo desde el día uno hasta los 11 meses y 6 días que no paré de luchar por él”.