A pocas horas de la emisión de “El valor de la verdad”, Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, rompió su silencio y dio detalles de lo que será su participación en el programa de Beto Ortiz, donde responderá preguntas relacionadas a su reciente etapa en prisión, tras ser denunciado por abuso sexual.
En un avance del programa, publicado en las redes sociales de “El valor de la verdad”, se puede ver al popular ‘Cri Cri’ hablando sobre lo que será su entrevista en el sillón rojo.
LEE: “La cuenta regresiva ha comenzado”, así adelantan la participación de ‘Cri Cri’ en “El valor de la verdad”
“Mucha gente está hablando de mí y vengo hoy a contar mi verdad, a mostrarle a todos mi inocencia, lo que no ocurrió, sobre lo que se está hablando en los medios”, declaró ‘Cri Cri’ en el avance del programa.
“Muchas personas me creen, pero muchas personas piensan que he sido culpable de algo que jamás he cometido, hoy se van a enterar la verdad”, agregó.
En el adelanto también se muestra a las personas que acompañarán a Cristian Martínez durante su participación en “El valor de la verdad”. Su madre Judith Guadalupe, su sobrino Alexis y su abogado Eduardo Medina serán las personas que se sentarán junto a ‘Cri Cri’.
MÁS INFORMACIÓN: ‘Cri Cri’ en ‘El valor de la verdad’: cómo ver el programa y qué preguntas responderá el primo de Jefferson Farfán
En su declaración, el abogado de Martínez aseguró que “van a salir algunos detalles que hasta ahora no han sido revelados”. Por su parte, la madre de ‘Cri Cri’ mostró su apoyo: “vengo a apoyar a mi hijo desde el día uno hasta los 11 meses y 6 días que no paré de luchar por él”.
TE PUEDE INTERESAR
- El mensaje de Beto Ortiz a Magaly Medina a horas de El Valor de la Verdad de “Cri Cri”, primo de Jefferson Farfán
- Paco Bazán hace mea culpa y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina
- Pamela Franco se sincera sobre las posibilidades de tener un bebé con Christian Cueva
- “Yo soy”: cuatro imitadores cayeron en sentencia y competirán por su permanencia
- Christian Rodríguez: ¿Cuál es el verdadero estado de salud del productor tras la golpiza?
Contenido sugerido
Contenido GEC