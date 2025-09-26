Luego de que Marcelo Tinelli hiciera oficial su ruptura con Milett Figueroa, la modelo rompió el silencio en medios argentinos para arremeter contra los panelistas del programa de espectáculos LAM, a quienes confrontó por los comentarios emitidos en vivo sobre ella.

“Me gustaría que todos esos que hablan lo que dicen, me lo digan en la cara, cobardes. A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia”, dijo a través un chat de WhatsApp con la producción del ‘show’, el jueves 25.

Milett se pronunció luego de su separación con Tinelli y está furiosa. (Foto: América TV)

“Lo que dijeron hoy me parece una injusticia total y carece de toda veracidad”, comentó Figueroa indignada, para luego apuntar contra la conductora Yanina Latorre, asegurando que ella ya había “conocido la fama” y que esta no era su principal motivación.

“Nunca fui mala persona, nunca insulté a nadie, me dijeron de trepadora hasta oportunista, nunca les respondí. ¿Yanina cree que necesito fama?, ya conocí la fama y no es lo que me mueve” , escribió.

Además, Figueroa defendió la legitimidad de su trabajo, negando que su relación con Tinelli haya sido por interés. “Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia. Hablen y digan la verdad”, dijo.

¿Qué dijeron los panelistas de LAM?

Por su parte, los panelistas de LAM intentaron contactar a la peruana, pero ella se negó a responder la llamada. Al respecto, el periodista y conductor del ‘show’, Ángel de Brito dijo con ironía: “Una pena, le dimos la oportunidad de que hable con los cobardes, pero no atiende”.

Luego, agregó de forma tajante: “No voy a inventar algo sobre Milett, porque ella en este país (Argentina) no existe” , siendo secundado por La Torre, quien afirmó: “Tenemos pruebas de todo”.

Marcelo Tinelli confirma su ruptura definitiva con Milett Figueroa

Durante una transmisión de su recién estrenado podcast 'Estamos de paso’, Marcelo Tinelli confirmó el fin de su noviazgo con la modelo peruana de 33 años Milett Figueroa, con quien mantenía una relación desde el 2023, asegurando que “siempre tendrá cariño y amor” por ella.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett (Figueroa), le mando un beso. Yo estoy bien, pero hemos llegado al final de una relación hermosa de dos años” , anunció el conductor en vivo, sin detallar los motivos de la ruptura.

Tras ello, agregó: “El amor que le tengo no cambiará, se modificará y estará en otro lugar, y creo que para ella igual. Fue un ciclo muy grande. La quiero mucho, la amo mucho, fueron años hermosos”.

Sin embargo, Marcelo fue contradictorio al asegurar que esta era una “ruptura definitiva”, pero que “uno no sabe en qué puede terminar todo”, justificando su ambigüedad al considerar a Figueroa una “muy buena novia, muy buena mujer”.

Milett, por su parte, no ha declarado al respecto de su separación, pero tampoco ha borrado sus fotos con Tinelli en redes sociales.

Modelo aún mantiene sus fotos con Marcelo Tinelli en sus redes sociales. (Instagram: @milett)

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: Así fue su relación

La relación de Milett y Marcelo comenzó a finales de 2023 en medio de la polémica, debido a que la modelo participaba en el ‘reality’ “Bailando”, que conducía y producía Tinelli en aquel momento.

A pesar de las críticas, tanto en Argentina como en Perú, la pareja mantuvo su relación en aparente sana convivencia con sus familias. Tinelli tiene cinco hijos, mismos que habrían tenido un acercamiento cordial hacia Milett.

“Yo me enfoco en lo que es mi relación con él y trato de compartir momentos con su familia, pero sin invadir los momentos íntimos con sus hijos. Ahora me llevo bien con todos”, dijo Figueroa a mediados de agosto en declaraciones para La Chola Chabuca.