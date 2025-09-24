Tras confirmar su ruptura definitiva con la modelo peruana Milett Figueroa, el conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli reveló que a pesar de la separación, espera continuar verla, ya que “es una muy buena mujer”.

“Le quiero decir a ella muchas gracias, a su familia y a toda la gente de Perú que me ha recibido” , dijo el presentador durante su recién estrenado programa de YouTube “Estamos de paso ”, que se emite por el canal ' Carnaval Stream '

Acto seguido, agregó: “A Milett espero verla pronto porque seguirá trabajando acá (Argentina) y en Lima, es una mina divina, me ha dado dos años maravillosos de mi vida y su vida”, dejando abierta la posibilidad de un recuentro.

Y es que, al ser consultado por sus panelistas, entre ellos su hija Candela, el conductor manifestó que “le gusta cerrar ciclos de buena manera, con amor y cariño para la otra persona”. Además, el conductor sugirió que podría invitarla a su podcast: “Algún día podría venir Milett”.

Sin embargo, Marcelo fue contradictorio al asegurar que esta era una “ruptura definitiva”, pero que “uno no sabe en qué puede terminar todo”, justificando su ambigüedad al considerar a Milett una “muy buena novia, muy buena mujer”.

Hasta la fecha, Milett Figueroa no se ha pronunciado al respecto, pero tampoco ha borrado sus fotos con Marcelo en redes sociales.

Modelo aún mantiene sus fotos con Marcelo Tinelli en sus redes sociales. (Instagram: @milett)

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: Así fue su relación

La relación de Milett y Marcelo comenzó a finales de 2023 en medio de la polémica, debido a que la modelo participaba en el ‘reality’ “Bailando”, que conducía y producía Tinelli en aquel momento.

A pesar de las constantes críticas, tanto en Argentina como en Perú, la pareja mantuvo su relación en aparente sana convivencia con sus familias. Tinelli tiene cinco hijos, mismos que habrían tenido un acercamiento cordial hacia Milett.

“Yo me enfoco en lo que es mi relación con él y trato de compartir momentos con su familia, pero sin invadir los momentos íntimos con sus hijos. Ahora me llevo bien con todos”, dijo Figueroa a mediados de agosto en declaraciones para La Chola Chabuca.