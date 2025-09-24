Este miércoles, el reconocido presentador de televisión argentino Marcelo Tinelli confirmó el fin de su noviazgo con la modelo peruana de 33 años Milett Figueroa, con quien mantenía una relación desde el 2023.

Durante una transmisión en vivo de su recién estrenado podcast “Estamos de paso”, el conductor anunció la “ruptura definitiva”, asegurando que “siempre tendrá cariño y amor” por Milett, aunque sin detallar los motivos de su separación.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett (Figueroa), le mando un beso. Yo estoy bien, pero hemos llegado al final de una relación hermosa de dos años”, anunció el conductor en vivo.

Tras ello, agregó: “El amor que le tengo no cambiará, se modificará y estará en otro lugar, y creo que para ella igual. Fue un ciclo muy grande. La quiero mucho, la amo mucho, fueron años hermosos” .

Marcelo Tinelli seguirá viéndose con Milett a pesar de ruptura

El conductor agradeció el tiempo que compartió con Milett, extendiendo la gratitud también a los familiares de ella, y precisó que, a pesar del rompimiento, “seguirá viendo a Milett” por los trabajos que la modelo tiene pendientes en Argentina.

“Trabajará acá en Argentina, en Lima.. Gracias por estos años hermosos, me gusta terminar los ciclos de buena manera”, comentó, para luego dejar abierta la posibilidad de invitarla a su programa de YouTube: “Algún día podría venir Milett”.

A su vez, el argentino aclaró que se trata de una “ruptura definitiva”, pero añadió que “no sabe lo que pueda pasar en el futuro”, ya que considera a la hija de Doña Martha Figueroa como “una buena novia y mujer”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llevan varios meses de relación amorosa.

¿Qué dijo Milett Figueroa por su ruptura con Marcelo Tinelli?

El anuncio fue realizado durante la emisión en vivo de su ‘streaming’, desde donde le mandó un mensaje a Milett. “Gracias amor por todo lo que me has dado, me quiero despedir así, muchísimas gracias de todo corazón”, comentó.

Hasta el momento, la modelo no se ha pronunciado al respecto, pero en redes sociales, recibió el apoyo de sus seguidores. “Que bueno que terminaste te mereces un hombre que te de tu lugar”, “A seguir, eres una mujer muy hermosa, educada y preparada”, le dijeron.

En las últimas semanas, circulaban rumores del rompimiento, los cuales daban como razón principal la distancia, y es que, la modelo y el conductor, que se llevan más de 30 años de diferencia de edad, tenían agendas ocupadas.

Modelo aún mantiene sus fotos con Marcelo Tinelli en sus redes sociales. (Instagram: @milett)

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: Así fue su relación

La relación de Milett y Marcelo comenzó a finales de 2023 en medio de la polémica, debido a que la modelo participaba en el ‘reality’ “Bailando”, que conducía y producía Tinelli en aquel momento.

A pesar de las constantes críticas, tanto en Argentina como en Perú, la pareja mantuvo su relación en aparente sana convivencia con sus familias. Tinelli tiene cinco hijos, mismos que habrían tenido un acercamiento cordial hacia Milett.

“Yo me enfoco en lo que es mi relación con él y trato de compartir momentos con su familia, pero sin invadir los momentos íntimos con sus hijos. Ahora me llevo bien con todos”, dijo Figueroa a mediados de agosto en declaraciones para La Chola Chabuca.