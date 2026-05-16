Por Redacción EC

La actriz peruana Milett Figueroa rompió su silencio para aclarar un rumor de una supuesta actitud controladora por parte del presentador argentino Marcelo Tinelli durante su romance. De esta forma, la ex pareja, vuelve a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez por la aclaración de la modelo, quien busca cerrar rumores sobre su vida privada. Los espectáculos tanto en Argentina como en el Perú quieren saber lo que pasó realmente entre Millet y Tinelli. Hace unos días la modelo Samantha Batallanos y el productor Giancarlo Cossio salieron en defensa de su amiga Milett debido a las críticas de los conductores argentinos. Cabe resaltar que la actriz, mientras duró su relación, afirmaba que Tinelli era fiel en todo momento cuando a la vez él mandaba mensajes y le ponía corazones al instagram de la ex novia de Jonathan Maicelo.