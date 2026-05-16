La actriz peruana Milett Figueroa rompió su silencio para aclarar un rumor de una supuesta actitud controladora por parte del presentador argentino Marcelo Tinelli durante su romance. De esta forma, la ex pareja, vuelve a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez por la aclaración de la modelo, quien busca cerrar rumores sobre su vida privada. Los espectáculos tanto en Argentina como en el Perú quieren saber lo que pasó realmente entre Millet y Tinelli. Hace unos días la modelo Samantha Batallanos y el productor Giancarlo Cossio salieron en defensa de su amiga Milett debido a las críticas de los conductores argentinos. Cabe resaltar que la actriz, mientras duró su relación, afirmaba que Tinelli era fiel en todo momento cuando a la vez él mandaba mensajes y le ponía corazones al instagram de la ex novia de Jonathan Maicelo.

¿Qué pasó realmente entre Milett y Tinelli? De nuevo vuelven a ser tendencia en redes sociales, pero con una aclaración

La actriz peruana deja en claro que su relación con el conductor argentino no estuvo marcada por el control, desmintiendo así uno de los rumores más repetidos en redes sociales. Han surgido múltiples versiones sobre la separación, incluso la modelo dejó entrever una posible “traición” por parte del conductor argentino, aunque no precisó a qué se refería. Ambos han intentado mantener detalles de su relación en privado y con respeto. Durante una entrevista, Milett Figueroa no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo peruana reconoció que todavía siente amor por el argentino y confesó que atraviesa un momento complicado debido a su ruptura. “Obviamente es un proceso… soy un ser humano y cada quien procesa lo que necesite en su momento. Creo que el amor no aparece muchas veces”, dijo la popular Milechi al ser cuestionada sobre si sigue enamorada.

Su relación jamás estuvo marcada por las prohibiciones, pero si fue producto de la traición y la mentira

La modelo se pronunció recientemente sobre su relación con el argentino durante una entrevista en un programa de espectáculos, donde negó que el conductor haya sido una persona celosa o controladora durante el tiempo que estuvieron juntos. “Es mentira, jamás me ha prohibido nada en la relación”, expresó la actriz, dejando en claro que ese tipo de situaciones nunca formaron parte de su romance. Asimismo, aseguró que, de haber existido conductas de ese tipo, no habría mantenido la relación durante tanto tiempo. Sin embargo, la modelo reveló que uno de los motivos que provocó el fin de la relación habría sido una “traición”. Entre lágrimas, señaló de manera tajante que “no le gustan las mentiras” y añadió que sintió que algunos valores dejaron de coincidir con los suyos, lo que terminó afectando la relación sentimental.

La prima de Tinelli acusó de “brujería” el cuestionado romance que tuvieron, por lo que se repercutió en redes sociales

Desde el inicio de su relación, ambos han estado en el centro de la atención mediática debido a constantes especulaciones sobre una posible ruptura y presuntos conflictos internos. La polémica aumentó luego de que Mimi Alvarado, conocida públicamente como la “prima” de Tinelli, realizara fuertes declaraciones sobre la relación, incluyendo acusaciones de “brujería” y cuestionamientos sobre la autenticidad del romance, comentarios que rápidamente generaron repercusión en redes sociales. Frente a esta situación, el presentador argentino habría enviado un mensaje al hermano de Milett para informarle que ya pidió a Mimi Alvarado dejar de pronunciarse públicamente sobre asuntos relacionados con su entorno familiar. Por su parte, la modelo peruana aseguró que tomará acciones legales contra la figura televisiva por las presuntas difamaciones realizadas en contra de su familia.