Marcelo Tinelli aseguró estar sorprendido tras enterar de que Milett Figueroa, su expareja, lo ha bloqueado de todas sus redes sociales. Según contó el presentador argentino, intentó buscar a la modelo para saber cómo estaba y se dio con la sorpresa de que no podía ubicar su perfil.

Durante una reciente entrevista con el programa LAM, conducido por Karina Lavícoli, Marcelo Tinelli reconoció que ya no habla con su expareja y que, pese a que intentó buscarla en redes sociales, se encuentra bloqueado, así que no mantienen ningún tipo de contacto.

“No funcionó, como le pasa habitualmente a cualquier pareja. Ella es una gran mujer, yo tengo la mejor onda con ella, pero la verdad es que no hablé más”, dijo al hablar de su recordada relación con la modelo peruana.

Marcelo Tinelli y su reacción al saber que Milett Figueroa lo bloqueó de sus redes sociales. (Foto: Captura de YouTube / "América TV")

Según dijo, la decisión de ser bloqueado de sus redes sociales lo tomó por sorpresa, aunque precisó que entiende a su expareja. “Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es algo entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados”, precisó.

“La fui a buscar para mirar y no está en ningún lado, pero no importa. Estoy lejos de hacer una fuerte crítica porque lo entiendo perfectamente. La molestia puede estar en la otra persona. Creo que las peleas siempre son de a dos; uno puede estar enojado y el otro no, pero en algún momento después se le pasa, la vida es así”, agregó.

CONOCE MÁS: Marcelo Tinelli presume a su nueva saliente y crecen los rumores de romance

Por otro lado, Marcelo Tinelli también habló de su nueva relación con Rossana Almeyda, a quien destacó cómo una gran mujer y dijo que ambos están atravesando una nueva etapa en la que se quieren conocer sin apurarse.

Marcelo Tinelli habló sobre Milett Figueroa. (Foto: Captura de YouTube / "América TV")

Como se recuerda, hace algunas semanas se dio a conocer la noticia de que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habían terminado su relación. Fue la modelo peruana quien contó detalles del hecho y dejó entrever una presunta infidelidad, aunque el hecho no ha sido confirmado por ninguno.