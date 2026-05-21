Resumen

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Marcelo Tinelli y su reacción al saber que Milett Figueroa lo bloqueó de sus redes sociales. (Foto: Captura de YouTube / "América TV")
Marcelo Tinelli y su reacción al saber que Milett Figueroa lo bloqueó de sus redes sociales. (Foto: Captura de YouTube / "América TV")
Por Redacción EC

Marcelo Tinelli aseguró estar sorprendido tras enterar de que Milett Figueroa, su expareja, lo ha bloqueado de todas sus redes sociales. Según contó el presentador argentino, intentó buscar a la modelo para saber cómo estaba y se dio con la sorpresa de que no podía ubicar su perfil.

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