Milett Figueroa volvió a aparecer en una entrevista con el programa “Amor y Fuego” y habló de su ruptura con Marcelo Tinelli. Según explicó la modelo, el fin de su romance se dio en buenos términos y ella todavía mantiene sentimientos por el reconocido conductor de televisión argentino.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, la modelo peruana rompió su silencio sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli. Al hablar de su ruptura, Milett Figueroa no pudo contener las lágrimas por su difícil situación.

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“Ahora estoy procesando todo lo que está pasando de la forma más humana posible”, dijo la actriz al ser consultada por si aún está enamorada de Marcelo Tinelli, pese a que el argentino confesó que ha iniciado un nuevo romance.

Milett Figueroa reconoce que sigue enamorada de Marcelo Tinelli. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión)

“Obviamente es un proceso... Soy un ser humano y cada quien procesa lo que necesite en su momento. Creo que el amor no aparece muchas veces”, agregó, visiblemente afectada y con la voz entrecortada.

En ese momento, Milett Figueroa no pudo contener las lágrimas. Con voz quebrada, la modelo habló sobre el amor, el duelo emocional y todo lo que significa haber terminado un romance tan mediático.

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“Estas lágrimas no son de despecho, son de dolor, dolor de ver a mi mamá, que está mal”, señaló Figueroa mientras intentaba contener las lágrimas de sus ojos. ‘Peluchin’ y Gigi Mitre intentaron consolarla con emotivas palabras.

Finalmente, Milett Figueroa confesó que actualmente no mantiene comunicación con Marcelo Tinelli. Según dijo, ella ha decidido mantener alejada de su vida al conductor argentino, por lo que ha cortado todo canal de comunicación y lo ha bloqueado de sus redes sociales.