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Milett Figueroa reconoce que sigue enamorada de Marcelo Tinelli. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión)
Milett Figueroa reconoce que sigue enamorada de Marcelo Tinelli. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión)
Por Redacción EC

Milett Figueroa volvió a aparecer en una entrevista con el programa “Amor y Fuego” y habló de su ruptura con Marcelo Tinelli. Según explicó la modelo, el fin de su romance se dio en buenos términos y ella todavía mantiene sentimientos por el reconocido conductor de televisión argentino.

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