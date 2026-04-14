La modelo Milett Figueroa confirmó el fin de su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli, lo que pone fin a los rumores que circulaban en redes sociales en las últimas semanas. Según dijo, se separaron a finales del mes de marzo, luego de dos años de romance.

Durante una reciente entrevista con el programa “Amor y Fuego”, la también actriz Milett Figueroa confirmó que se encuentra “soltera y feliz”; además, contó que fue una decisión personal que tomó como tranquilidad.

“Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera”, expresó Milett al ser consultada sobre la publicación de Marcelo Tinelli en su cumpleaños que señala “un nuevo inicio, cargado de ilusiones y de razones para seguir adelante”.

Asimismo, Milett no quiso brindar más explicaciones sobre el tema y pidió respeto ante su decisión. “Espero que lo puedan respetar. Se terminó la relación, así que estoy tranquila y firme con mi decisión”, sostuvo.

“No me gusta que estén hablando cosas que no son. La verdad es la verdad. Yo tuve una relación hasta fines de marzo. Estamos en abril. Estoy soltera. Espero que lo respeten y que no sigan especulando cosas que no son porque estoy cansada … Yo estoy super feliz. Estoy tranquila con la decisión que he tomado y punto”, precisó Milett.

Asimismo, negó versiones que sugerían que su romance habría sido producto de un acuerdo o contrato profesional, calificando dichas afirmaciones como falsas y alejadas de su realidad personal.

Milett Figueroa confirma que ella terminó con Marcelo Tinelli y está soltera. (Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

“Lo que están diciendo que estoy con alguien por un contrato, no estaría ni estaré jamás en mi vida porque la gente sabe cómo soy. Mi relación personal es mi relación personal, que ya lo aclararé en su momento, pero yo jamás estaría por un contrato con alguien”, comentó.

Con estas declaraciones, Milett Figueroa busca cerrar definitivamente la relación que mantuvo con Marcelo Tinelli por dos años y que ahora busca enfocarse en sus proyectos personales, tanto en Perú como en Argentina.