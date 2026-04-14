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Milett Figueroa confirma que terminó su relación con Marcelo Tinelli. (Foto: Composición Instagram)
Milett Figueroa confirma que terminó su relación con Marcelo Tinelli. (Foto: Composición Instagram)
Por Redacción EC

La modelo Milett Figueroa confirmó el fin de su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli, lo que pone fin a los rumores que circulaban en redes sociales en las últimas semanas. Según dijo, se separaron a finales del mes de marzo, luego de dos años de romance.

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