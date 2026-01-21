La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se encuentra nuevamente bajo los reflectores tras las crecientes especulaciones sobre una posible ruptura. A pesar de que la distancia geográfica actual entre ellos alimentó las teorías de una crisis definitiva, la modelo peruana ha decidido romper el silencio para aclarar cuál es el estatus real de su romance con el presentador argentino.

Mientras algunos comunicadores aseguran que el vínculo no tiene retorno, los involucrados sostienen una postura firme frente a los cuestionamientos. A continuación, te contamos qué dijo la modelo peruana.

¿CUÁL ES EL MOTIVO DETRÁS DEL DISTANCIAMIENTO SEGÚN LA MODELO?

Milett Figueroa ha sido enfática al señalar que la falta de proximidad física con Tinelli no responde a una crisis amorosa, sino a responsabilidades laborales que debe cumplir en su país natal.

La artista explicó que, aunque actualmente se encuentra en Perú y él en Argentina, el vínculo sentimental permanece intacto. Al respecto, la hija de “Doña Martita” fue clara al declarar: “Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo”.

Además, subrayó que su retorno a la capital argentina será inmediato una vez finalice sus grabaciones pendientes para concretar el esperado reencuentro, según informa el diario La República.

Foto: @milett

¿QUÉ POSTURA HA TOMADO MARCELO TINELLI ANTE LAS ESPECULACIONES?

Por su parte, el icónico conductor de ‘Showmatch’ también ha salido a desmentir los rumores que daban por terminada su historia de amor tras casi tres años de relación. En comunicación con el entorno periodístico argentino, Tinelli buscó minimizar la importancia de las habladurías mediáticas y fue tajante al descartar una separación.

Su respuesta ante las consultas del periodista Juan Etchegoyen fue cortante pero decisiva para la opinión pública: “No estoy separado de Milett”, sentenció, buscando así frenar la ola de comentarios sobre su vida privada.

¿QUÉ SEÑALABA LA PRENSA ARGENTINA SOBRE LA RELACIÓN DE FIGUEROA Y TINELLI?

En Argentina algunos sectores de la prensa sostienen que el romance ya es cosa del pasado. El periodista Pepe Ochoa, en el espacio ‘El Ejército de la Mañana’, lanzó una versión mucho más lapidaria, afirmando que fue el propio conductor quien puso punto final al noviazgo. Según el comunicador, “ya no están juntos. La decisión la tomó Marcelo, por lo que me cuentan”.

Ochoa argumenta que el desgaste de la relación es evidente y que, incluso, habrían optado por el silencio oficial debido a intereses de índole televisiva, asegurando que “se acabó el amor, no hay nada que sostenga el vínculo”.

Foto: @marcelotinelli

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE FIGUEROA Y TINELLI?

Un margen de 32 años separa a la pareja, un dato que ha generado gran revuelo desde que oficializaron su romance en 2023 tras conocerse en el set de “Bailando”. Mientras la modelo limeña tiene 33 años (nacida en 1992), el comunicador argentino cuenta con 65 años (nacido en 1960), una brecha que ambos han decidido ignorar para centrarse en su convivencia.

En lugar de dejarse influenciar por la opinión pública, la pareja ha optado por priorizar el compañerismo y la afinidad emocional, demostrando que su conexión trasciende cualquier diferencia de edad.