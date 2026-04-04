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La producción confirmó que esta cinta llegará a las salas de cine en 2026 | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La producción confirmó que esta cinta llegará a las salas de cine en 2026 | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo Milett Figueroa confirmó su participación oficial en “La Gran Sangre: ojo por ojo”, nueva entrega de la popular franquicia de acción peruana, revelando que interpretará al personaje de la “Enfermera María”.

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