La modelo Milett Figueroa confirmó su participación oficial en “La Gran Sangre: ojo por ojo”, nueva entrega de la popular franquicia de acción peruana, revelando que interpretará al personaje de la “Enfermera María”.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Figueroa compartió imágenes del guion escrito por Aldo Miyashiro, Renzo Abril y Luis Torres, mostrando una invitación formal de las productoras Tondero y Capitán Pérez, con el mensaje: “Enfermera María, has sido convocada para esta nueva misión. Que se cuiden los malditos”.

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El reparto del largometraje contará con el retorno de los protagonistas originales: Aldo Miyashiro (Tony Blades), Carlos Alcántara (Dragón), Pietro Sibille (Mandril) y Lucho Cáceres (Cobra).

Asimismo, se confirmó la presencia de Joel Ezeta en el papel de Johan, manteniendo la esencia del grupo.

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Por su parte, la distribuidora BF Distribution Perú adelantó que la trama se sitúa 20 años después de los eventos conocidos, evidenciando a unos protagonistas que regresan para “poner orden” en una ciudad más peligrosa.

Finalmente, aunque todavía no se ha establecido una fecha exacta para el estreno, la producción ha confirmado que la película llegará a las salas de cine en 2026.