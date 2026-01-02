El inicio del 2026 ha quedado marcado por una fuerte incertidumbre respecto al futuro sentimental de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Y es que, ambos decidieron recibir el nuevo año por separado, alimentando las especulaciones sobre una posible ruptura.

A través de sus redes sociales, la modelo peruana compartió fotos de sus celebraciones por Año Nuevo junto a su madre en Lima, acompañadas de un mensaje que sus seguidores han interpretado como una declaración de su situación actual.

“Que este nuevo año nos anime a confiar en nuestros tiempos, a elegir lo que nos hace bien y a celebrar cada paso, a ver desde otra perspectiva, a crecer sin prisa y a habitar el presente con gratitud” , escribió.

Por otro lado, Milett agregó palabras de aliento a quienes atravesaban momentos de crisis por estas fechas. “Si hoy estás sensible, solo, lejos de casa o simplemente atravesando un momento difícil, te mando un abrazo grande. Estoy contigo”, dijo.

En tanto, Marcelo Tinelli evitó la polémica y decidió pasar las fiestas de fin de año rodeado de su familia, recibiendo el 2026 en su casa de Nordelta (Argentina) con sus hijos Juanita, Francisco y Lorenzo (“Lolo”).

Marcelo Tinelli con sus hijos en Año Nuevo

A diferencia de ocasiones anteriores, la interacción de ambos fue inexistente, ya que el presentador no reaccionó con “me gusta” ni comentarios a las publicaciones de Figueroa.

Aunque ninguno de los dos protagonistas ha emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir la separación, la falta de coincidencia geográfica y el tono reflexivo de la peruana sugieren una crisis profunda.

“Gracias por estar, por el cariño y el apoyo de siempre. Que el año que comienza venga lleno de amor, paz, éxito y mucha felicidad”, concluyó Figueroa en su mensaje de despedida al 2025.