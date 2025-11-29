Milett Figueroa compartió recientemente detalles sobre la breve ruptura que vivió con Marcelo Tinelli y explicó cuál fue el punto de quiebre entre ambos. Sus declaraciones se dieron tras su regreso al Perú, en medio de los rumores sobre un distanciamiento con el argentino.

Según contó, su romance ha pasado por tensiones repetidas y discusiones que suelen escalar rápidamente por el temperamento de los dos. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ REVELÓ MILETT FIGUEROA SOBRE SU CORTA RUPTURA CON MARCELO TINELLI?

En diálogo con ‘Amor y Fuego’, Milett detalló que la separación que Tinelli hizo pública en septiembre no fue un hecho aislado. Recordó que, en más de una ocasión, la pareja llegó a poner fin a la relación, aunque al día siguiente volvían a intentarlo. “Ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos”, confesó. Incluso reveló que en uno de esos momentos tensos evaluaban la idea de publicar un comunicado oficial, aunque terminaron solucionando sus diferencias.

Sobre el anuncio público de Tinelli, afirmó que ocurrió en un momento en el que ambos estaban bajo mucha presión y buscaban soluciones distintas. “Explotamos los dos”, dijo, y confesó que le sorprendió que él decidiera hacerlo público.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. | Foto: Instagram (Captura)

¿QUÉ DIJO MILETT SOBRE LA DINÁMICA DE SU RELACIÓN Y SU CARÁCTER?

La modelo reconoció que las fricciones han sido parte constante del vínculo. “Tenemos un carácter muy fuerte”, afirmó, y explicó que esa intensidad ha generado discusiones que muchas veces la sobrepasan. También admitió que no siempre logra mantenerse calmada: “No tengo paciencia para las discusiones”. Aun así, aseguró que ambos están aprendiendo a manejar estos momentos y que el proceso ha sido de crecimiento mutuo: “Estamos creciendo en esta relación. (...) Nos hemos conocido también en el proceso”.

¿ESTÁ EN LOS PLANES DE MILETT FORMAR UN HOGAR CON MARCELO TINELLI?

La modelo aseguró que, pese a acercarse a los tres años de relación, no tiene previsto dar un paso hacia el matrimonio o la convivencia, según recoge el diario La República. Indicó que su prioridad es disfrutar el vínculo mientras desarrolla sus proyectos personales. Contó que suele inscribirse en talleres y cursos para seguir creciendo profesionalmente y adelantó que tiene una propuesta para protagonizar una película en 2026, además de su interés por regresar al teatro en Buenos Aires.

¿QUÉ HABÍA DICHO MARCELO TINELLI SOBRE SU RUPTURA TEMPORAL CON MILETT FIGUEROA?

En diálogo con ‘Puro Show’, el propio Tinelli reveló que la ruptura no se originó por problemas íntimos con Milett, sino a raíz de un arranque impulsivo. Según explicó, atravesaban días tensos en lo laboral y eso lo llevó a expresar públicamente algo que no guardaba relación con la pareja. “Hubo unos nubarrones en esos días. Ni nada más ni nada menos como todas las parejas”, comentó.

El presentador dejó claro que la decisión no fue pensada ni consecuencia de una crisis personal, sino un error de comunicación. Incluso, reconoció que fue él quien se precipitó en hablar de un distanciamiento que, en realidad, no correspondía.

