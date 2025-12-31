Este miércoles, a puertas de celebrarse el Año Nuevo, el cantante colombiano J Balvin (José Álvaro Osorio Balvin) confirmó su reconciliación con el rapero puertorriqueño Residente (René Pérez Joglar), publicando una foto de los dos en sus redes sociales.

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso”, escribió al inicio.

Para luego indicar que se reencontraron meses antes, tras años de enfrentamientos públicos y rencillas personales, misma que escaló incluso en una canción del caribeño dedicada hacia Balvin, en una de las populares ‘tiraderas’, grabadas en las sesiones de Bizarrap.

“Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiemp o", colocó el artista de Medellín, dejando atrás sus polémicas, en lo que sería una nueva etapa en su vida previo al 2026.

Al igual que ocurrió con Residente, J Balvin también reconcilió con Bad Bunny durante un concierto en México, el 21 de diciembre pasado. Después de sellar su amistad con un abrazo antes del show, ambos interpretaron juntos algunos de sus temas más populares, como “La canción”.