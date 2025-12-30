El exactor infantil Tylor Chase, recordado por su papel de Martin Qwerly en "Manual de supervivencia escolar de Ned" (Nickelodeon), ha regresado a una situación de indigencia y calle tras abandonar la hospitalización por crisis de salud mental.

Según informó TMZ, el hecho ocurre apenas días después de haber sido internado en un centro de salud psiquiátrico bajo evaluación obligatoria de 72 horas, según confirmaron autoridades locales y allegados al artista.

@tmz Tylor Chase is back sleeping on the streets and there's nothing police can do to help the former child actor because of California laws 🙏 DETAILS AT LINK IN BIO 🔗 🎥: @backgrid_usa ♬ original sound - TMZ

El portavoz del Departamento de Policía de Riverside, Ryan Railsback, informó que, aunque Chase requiere urgentemente cuidados a largo plazo para tratar su presunta adicción a la metanfetamina, las leyes de California impiden que las fuerzas del orden obliguen a una persona a ingresar en un centro de tratamiento si no es considerada un peligro inminente para terceros o no se encuentra “gravemente discapacitada”.

“No podemos secuestrarlo”, afirmó Railsback a medios locales, señalando que Chase ha rechazado “cortésmente” todos los ofrecimientos de asistencia habitacional y médica, argumentando que vivir en la calle no constituye un delito.

¿Qué pasó con Tylor Chase?

Shaun Weiss, actor de "Mighty Ducks" y actual gestor de la recuperación de Chase, expresó su frustración tras el fallido intento de rehabilitación.

De acuerdo con Weiss, un equipo de crisis logró internar a Chase el pasado 29 de diciembre tras encontrarlo en condiciones extremas: “Estaba fumando metanfetamina durante la evaluación, sin zapatos ni chaqueta, en el frío gélido”, relató.

A pesar de que existía un plan para trasladar al exactor a un centro de desintoxicación llamado Eleven 11 Recovery, el hospital lo liberó tras cumplirse el plazo legal de observación sin notificar a sus allegados.

“Se suponía que debían retenerlo y luego trasladarlo a un centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a ninguno de nosotros. Tylor tiene que querer ir a tratamiento. Tiene todos los recursos a su disposición, y es muy frustrante porque no existe un sistema para ayudar a personas así. Nuestra única opción ahora parece que es verlo marchitarse en la calle” , declaró Weiss.

La policía de Riverside aclaró que incluso si Chase fuera arrestado por posesión de drogas, los cargos clasificarían como delitos menores, resultando en una citación y liberación inmediata.

Actualmente, Weiss se encuentra en contacto con representantes del Sindicato de Actores de Cine (SAG-AFTRA) y autoridades del condado de Riverside para buscar una mediación política que permita intervenir en el caso, mientras imágenes de Chase pernoctando en entradas de edificios continúan circulando, confirmando su retorno a las calles.

Días antes, Daniel Curtis Lee, quien interpretó a “Cookie” en la serie de Nickelodeon, ayudó a su excompañero de elenco, Tylor, a encontrar un lugar donde quedarse, alojándolo temporalmente en un hotel en California. Sin embargo, informes indican que Chase dejó el lugar abruptamente, dejando una serie de supuestos destrozos en la habitación.