Tylor Chase, recordado por interpretar a ‘Martin Qwerly’ en “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned” de Nickelodeon, fue visto nuevamente viviendo en situación de calle en Riverside, California, tras la difusión de un video viral en TikTok que alarmó a seguidores y familiares.

El impactante video, compartido en redes sociales, muestra al actor de 36 años en un estado vulnerable, generando una gran preocupación en internet por su bienestar actual y la falta de apoyo profesional.

La madre de Chase ha intervenido ante la atención mediática, pidiendo que se detenga una campaña de recaudación de fondos iniciada en línea, y subrayó que su hijo “necesita atención médica, no dinero”, ya que tiene dificultades para administrar recursos o pertenencias personales.

Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, es captado nuevamente en situación de calle. (Foto: Captura de video)

Sus antiguos compañeros de reparto de la serie original expresaron consternación y tristeza al enterarse de su situación, destacando que la noticia ha sido “difícil de procesar” y que les gustaría poder ayudar de manera significativa.

El caso de Tylor Chase ha reavivado el debate sobre los desafíos que enfrentan las exestrellas infantiles tras la fama, especialmente en materia de salud mental, apoyo profesional y la falta de una red de contención efectiva una vez que sus carreras en la industria del entretenimiento se desvanecen.

Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, es captado nuevamente en situación de calle. (Foto: Nickelodeon)

Estrella de “Mighty Ducks” ofrece ayuda a Tylor Chase

Shaun Weiss, conocido por su papel en “The Mighty Ducks”, ofreció públicamente ayuda a Tylor Chase tras viralizarse el video del actor viviendo en situación de calle, invitando a sus seguidores en Instagram a colaborar para localizarlo y brindarle asistencia profesional.

Weiss aseguró que, gracias a contactos cercanos, ya se cuenta con una cama en un centro de desintoxicación y un programa de tratamiento a largo plazo para Chase si accede voluntariamente a recibir apoyo.

El actor de “Mighty Ducks” pidió a quienes puedan identificar la ubicación de Chase que le envíen un mensaje directo para facilitar su ingreso a tratamiento especializado, subrayando la importancia de una intervención adecuada más allá de donaciones económicas.