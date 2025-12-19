El cantante peruano Alejandro Aramburú regresó a Lima tras debutar oficialmente como integrante de Santos Bravos, la nueva boyband latina impulsada por HYBE Latin America, empresa global de entretenimiento. Su llegada al aeropuerto Jorge Chávez generó gran expectativa entre seguidores que acudieron a recibirlo.

Durante su arribo, el artista fue recibido por decenas de fans que expresaron su respaldo con mensajes y muestras de cariño, reflejando el impacto que ha tenido su ingreso a la industria musical internacional en el público peruano.

Aramburú forma parte del primer proyecto latino desarrollado bajo el modelo de formación y producción de HYBE, compañía reconocida mundialmente por gestionar grupos de alcance global. Santos Bravos está integrado por cinco jóvenes seleccionados tras un riguroso proceso en distintos países de la región.

El debut oficial del grupo se realizó en octubre de 2025 en México, donde presentaron su primer sencillo y marcaron el inicio de una propuesta musical que combina pop latino con estándares de producción internacional.

El regreso del cantante al Perú responde a una visita personal, luego de semanas de actividades promocionales y preparación artística en el extranjero, previas a los próximos compromisos del grupo.

Alejandro Aramburú es el integrante peruano de Santos Bravos, la primera boy band latina de Hybe. (Foto: Difusión)

La participación de Alejandro Aramburú en Santos Bravos representa un nuevo hito para el talento peruano en escenarios internacionales, consolidando la presencia del país en proyectos musicales de alcance global.