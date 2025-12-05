Spotify Wrapped: ¿Tu edad sonora roza los 100 años? Si eres peruano, entonces no estás en el promedio

La conversación sobre la edad siempre ha sido delicada, sobre todo para los abuelos del siglo XXI que prefieren a José José en vez de Bad Bunny. Sin embargo, en pleno 2025, es la juventud quien enfrenta una crisis de identidad generada por Spotify y su Wrapped, o resumen musical. “No te lo tomes personal”, advierte la plataforma antes de mostrar la nueva métrica a sus usuarios. Si pasas tus días escuchando a Karol G o Joaquina, tu edad sonora podría estar en la veintena. Pero si tus playlists repiten a The Beatles o clásicos del siglo pasado, la plataforma puede asignarte hasta 118 años de edad sonora, la gente de TikTok lo avala. ¿Cómo decide Spotify esta cifra que ahora gobierna los timelines de todos?

Primero, veamos cuáles son las novedades del Wrapped. Cada año, Spotify resume los géneros más escuchados, las canciones favoritas, tus artistas del año y ahora también los álbumes más revisitados. En el 2025, este resumen anual incluye el “sprint” de artistas, un cuestionario para adivinar canciones, entre otros. Además, hay espacios que hacen sentir a uno más especial, como los álbumes más escuchados, el ranking de fans, los 10 clubes que categorizan a los oyentes en ‘coleccionista’, ‘líder’, etc. También hay mensajes exclusivos de podcasters y músicos, se suma la experiencia Wrapped Party para revivir el año musical en vivo y, por supuesto, el dato estrella: la edad sonora.

Spotify Wrapped da resultados sobre las canciones y álbumes musicales más vistos del año. (Foto: Spotify)

Por lo visto, en este, el espejo musical de Spotify, los jóvenes que descubrieron a Claude Debussy para dormir aparecen con 87 años, mientras que adultos que solo escuchan reguetón del 2020 hacia adelante se sienten súbitamente rejuvenecidos. Ese es el caso de un padre que, entre sorprendido y divertido, vio que su hija de 14 años “envejeció” tres generaciones por preferir al compositor francés del siglo XIX. La paradoja generó memes. Obviamente. En cuestión de horas, TikTok y Reels se llenaron de videos de adolescentes celebrando o lamentándose por tener la edad sonora de sus propios bisabuelos.

Por ejemplo, las canciones principales de Iván Vásquez, diseñador limeño de artistas, rondan la categoría de música italiana, francesa y pop urbano, como “Tú vas sin (fav)” (2025) de Reel B, o el cover de “Gli Ostacoli Del Cuore” que A-Clark y VINNY lanzaron el año pasado. Pero, cuando su abuela sube al auto, él cambia el ‘mood’ hacia Los Panchos. Resultado: ¿Una edad sonora de 90 años? “Me sentí indignado. Para mí, la edad es solamente un número, pero estoy en un momento de conflicto interno en que, aunque tengo 36 años, no me siento así. No me gustó que me pusieran una edad”, nos cuenta.

En realidad, el peruano tiene una edad sonora más treintona. Según el equipo de Spotify, la estadística promedio le pone 36 años. Y, así como en el ranking global, Bad Bunny lidera las escuchas nacionales, seguido por Beéle, Rauw Alejandro, Feid y Karol G.

Canciones más escuchadas en Perú:

“BAILE INoLVIDABLE” – Bad Bunny

“La Plena – W Sound 05” – W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

“mi refe” – Beéle, Ovy On The Drums

“capaz (merengueton)” – Alleh, Yorghaki

“DtMF” – Bad Bunny

“Khé?” – Rauw Alejandro, Romeo Santos

“EoO” – Bad Bunny

“VOY A LLeVARTE PA PR” – Bad Bunny

“VeLDÁ” – Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V

“LUNA” – Feid, ATL Jacob

Álbumes más escuchados en Perú:

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

“Borondo” – Beéle

“Un Verano Sin Ti” – Bad Bunny

“Cosa Nuestra” – Rauw Alejandro

“MAÑANA SERÁ BONITO” – KAROL G

“Tropicoqueta” – KAROL G

“LA CIUDAD” – Alleh, Yorghaki

“Babylon Club” – Danny Ocean

“Homerun” – Paulo Londra

“YHLQMDLG” – Bad Bunny

Sin embargo, la tendencia de longevidad musical provocó videos bastante carismáticos en TikTok. La influencer Xanaxtasia reproduce, en loop, la canción “Golden”, hito del k-pop este año, que nació de la película de Netflix, “Las guerreras del k-pop”. Según su descripción, el plan es “rejuvenecer” su algoritmo en Spotify. Pero la broma no se queda en Perú. La uruguaya Sofía Rodríguez, por su parte, logró un viral en el que aparece vestida de abuela mientras suena “Lo que pasó, pasó” (2004), de Daddy Yankee. “Así me sentí cuando vi mi edad sonora en Spotify”, se lee su descripción.

Manuela Echeverry, líder de relaciones con artistas y sellos discográficos en Spotify para la región andina, explicó a El Comercio que la edad sonora compara “tus gustos musicales con los de otras personas de tu grupo de edad, tomando en cuenta los años de lanzamiento de las canciones que más escuchas y revelando la era musical central con la que más conectas”. Es decir, no se trata de medir la edad real del usuario, sino el periodo musical que más lo define.

Según Echeverry, el concepto se inspira en el “reminiscence bump”, teoría que sostiene que las personas tienen una conexión especial con la música descubierta durante la adolescencia.

“Primero tomamos los años de lanzamiento de todas las canciones que escuchaste este año. Después, identificamos el periodo de 5 años que más se repite en tu escucha. En otras palabras, encontramos la franja de tiempo cuyos lanzamientos aparecen con mayor frecuencia entre las canciones que escuchaste, y verificamos ese patrón comparándolo con personas que escuchan música de forma parecida a ti. La hipótesis es que ese periodo corresponde a la etapa musical que más te marcó, o tu propia conexión con la música, como si esa hubiera sido tu fase de 16 a 21 años”, explica.

Del otro lado de la moneda, los artistas también reciben un paquete de estadísticas en la plataforma, como cuántos minutos fueron escuchados por sus fans globales hasta qué posición ocupa cada oyente en el ranking del mundo.

Este año, por ejemplo, Bad Bunny vuelve a coronarse como el artista más escuchado en el mundo, acumulando más de 19.8 mil millones de reproducciones y destronando a Taylor Swift de este puesto. Más bien, ahora la cantante de “Cruel Summer” le sigue en la lista global de favoritos y continúan The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

Lady Gaga y Bruno Mars dominan el ranking internacional de canciones con “Die With A Smile”, y Bad Bunny vuelve a liderar con el álbum más reproducido del año, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

El Wrapped, en su esencia, siempre ha sido un juego algorítmico que revela tanto como oculta. En 2023, por ejemplo, Spotify asignó “ciudades sonoras” según los hábitos de escucha de los usuarios, mientras que, un año antes, definía con estilo “de cebolla” los gustos musicales de la gente, según documentó The New York Times.

Aunque la música no define la identidad de nadie, de alguna forma, lo divertido está en escuchar todas las canciones posibles en el año para luego ser asignados con un veredicto. Este juego viral ya se volvió la moda de cada fin de año.