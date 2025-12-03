Spotify Wrapped 2025: Cómo ver tu resumen musical anual paso a paso

La espera ha terminado. Oficialmente, Spotify ha lanzado su resumen musical anual, el famoso Spotify Wrapped 2025. Miles de usuarios están buscando su la manera para conocer las estadísticas de todo lo que escucharon este año, desde sus canciones más reproducidas hasta sus artistas y géneros favoritos. Si quieres compartir tu Top 5 en redes sociales, aquí te explicamos la guía más sencilla para acceder a tu Wrapped, incluso si el banner no te aparece.

Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025 paso a paso

El proceso para acceder a tu resumen anual es rápido y se realiza directamente en la aplicación móvil o en la web. Sigue estos pasos para encontrarlo:

Método 1: Acceso directo desde la App

Actualiza la Aplicación: Ve a la App Store (iOS) o Google Play Store (Android) y verifica que tengas instalada la última versión de Spotify. Abre la Pestaña “Inicio”: Dentro de la app, navega a la pestaña de “Inicio” (el ícono de la casita). Busca el Banner: Deberías ver una pestaña pequeña que dice “Wrapped”. Entra a esa pestaña y ahí verás una tarjeta para empezar la experiencia de historias animadas. Con eso ya verás tu Spotify Wrapped 2025.

Método 2: Acceso rápido con el LINK directo

Si el banner no se carga en tu pantalla de inicio, puedes forzar la apertura de la experiencia usando la barra de búsqueda:

Ve a “Buscar”: Toca el ícono de la lupa en la parte inferior de la aplicación. Ingresa el Código Secreto: pon en la lupa del buscador “Wrapped”. Accede al Hub: Automáticamente aparecerá un Hub o Sección dedicada a Wrapped. Haz clic en la primera historia o sección que diga “Tu Wrapped 2025”.

¿Qué novedades incluye el Spotify Wrapped 2025?

Además de las estadísticas clásicas de minutos y artistas Top 5, la edición de este año trae categorías y datos curiosos que te encantará compartir:

Minutos Totales de Reproducción: El dato más clásico, que resume cuánto tiempo pasaste escuchando música.

El dato más clásico, que resume cuánto tiempo pasaste escuchando música. Tu Personalidad de Oyente: Spotify te asigna una nueva categoría basada en tus hábitos (ej. “El viajero en el tiempo”, “El fanático de la repetición”).

Spotify te asigna una nueva categoría basada en tus hábitos (ej. “El viajero en el tiempo”, “El fanático de la repetición”). Mensajes de Artistas: Podrás ver videomensajes de agradecimiento de tus artistas más escuchados a lo largo del año.

¿Por qué aún no puedo ver mi Wrapped 2025? (Soluciones)

Si seguiste los pasos y aún no encuentras tu resumen, prueba estas soluciones: