Esta es una guía completa con todos los pasos que debes seguir para poder obtener tu Spotify Wrapped 2025 con tu resumen musical del año. (Foto: Spotify)
Spotify Wrapped 2025: Cómo ver tu resumen musical anual paso a paso
La espera ha terminado. Oficialmente, Spotify ha lanzado su resumen musical anual, el famoso . Miles de usuarios están buscando su la manera para conocer las estadísticas de todo lo que escucharon este año, desde sus canciones más reproducidas hasta sus artistas y géneros favoritos. Si quieres compartir tu Top 5 en redes sociales, aquí te explicamos la guía más sencilla para acceder a tu Wrapped, incluso si el banner no te aparece.

Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025 paso a paso

El proceso para acceder a tu resumen anual es rápido y se realiza directamente en la aplicación móvil o en la web. Sigue estos pasos para encontrarlo:

Método 1: Acceso directo desde la App

  1. Actualiza la Aplicación: Ve a la App Store (iOS) o Google Play Store (Android) y verifica que tengas instalada la última versión de Spotify.
  2. Abre la Pestaña “Inicio”: Dentro de la app, navega a la pestaña de “Inicio” (el ícono de la casita).
  3. Busca el Banner: Deberías ver una pestaña pequeña que dice “Wrapped”.
  4. Entra a esa pestaña y ahí verás una tarjeta para empezar la experiencia de historias animadas. Con eso ya verás tu Spotify Wrapped 2025.

Método 2: Acceso rápido con el LINK directo

Si el banner no se carga en tu pantalla de inicio, puedes forzar la apertura de la experiencia usando la barra de búsqueda:

  1. Ve a “Buscar”: Toca el ícono de la lupa en la parte inferior de la aplicación.
  2. Ingresa el Código Secreto: pon en la lupa del buscador “Wrapped”.
  3. Accede al Hub: Automáticamente aparecerá un Hub o Sección dedicada a Wrapped. Haz clic en la primera historia o sección que diga “Tu Wrapped 2025”.

¿Qué novedades incluye el Spotify Wrapped 2025?

Además de las estadísticas clásicas de minutos y artistas Top 5, la edición de este año trae categorías y datos curiosos que te encantará compartir:

  • Minutos Totales de Reproducción: El dato más clásico, que resume cuánto tiempo pasaste escuchando música.
  • Tu Personalidad de Oyente: Spotify te asigna una nueva categoría basada en tus hábitos (ej. “El viajero en el tiempo”, “El fanático de la repetición”).
  • Mensajes de Artistas: Podrás ver videomensajes de agradecimiento de tus artistas más escuchados a lo largo del año.

¿Por qué aún no puedo ver mi Wrapped 2025? (Soluciones)

Si seguiste los pasos y aún no encuentras tu resumen, prueba estas soluciones:

  1. Borra la Caché: Cierra completamente la aplicación y borra la caché de Spotify en la configuración de tu teléfono.
  2. Revisa tus Hábitos: Recuerda que Spotify solo contabiliza el uso hasta finales de octubre. Si empezaste a usarlo intensivamente en noviembre o diciembre, estas escuchas no se incluirán.
  3. Uso Mínimo: Los usuarios que no tienen un umbral de escucha mínimo (generalmente 30 canciones o 5 artistas diferentes) podrían no generar un Wrapped completo.
  4. Usa la Versión Web: Si el problema es solo en el móvil, intenta ingresar a la página web oficial de Spotify Wrapped desde un navegador de escritorio.

