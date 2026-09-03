Durante la ceremonia realizada en España, el quinteto realizó su primera actuación en vivo en la gala al ritmo de "Velocidade" | (Foto: HYBE Latam)
Durante la ceremonia realizada en España, el quinteto realizó su primera actuación en vivo en la gala al ritmo de "Velocidade" | (Foto: HYBE Latam)
Por Redacción EC

La agrupación latina Santos Bravos obtuvo dos galardones durante la ceremonia de los Premios Juventud 2026 realizada este jueves en Marbella, España, tras imponerse en las categorías de Grupo o Dúo Favorito del Año y La Nueva Generación Masculina.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.