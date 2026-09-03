La agrupación latina Santos Bravos obtuvo dos galardones durante la ceremonia de los Premios Juventud 2026 realizada este jueves en Marbella, España, tras imponerse en las categorías de Grupo o Dúo Favorito del Año y La Nueva Generación Masculina.

En el primer grupo de nominaciones, el quinteto integrado por el mexicano Drew Venegas, el puertorriqueño Gabi Bermúdez, el brasileño Kauê Penna, el mexicano Kenneth Lavíll y el peruano Alejandro Aramburú superó a referentes de la música latina como Reik, Morat, Maná, Rawayana y La Oreja de Van Gogh.

Durante la ceremonia, la agrupación se presentó por primera vez en el escenario principal para interpretar en vivo su sencillo “Velocidade”.

Formada por HYBE, compañía detrás de BTS, la banda es el primer proyecto regional desarrollado mediante el sistema Trainee del K-pop, técnica que contempla formación vocal, de baile y acompañamiento emocional.

La agrupación nació en un reality de 11 capítulos y debutó a finales de 2025 ante 10.000 espectadores en la Ciudad de México. Para marzo de 2026, el quinteto oficializó su carrera discográfica con el lanzamiento de su EP “Dual”.

Esta producción les permitió llegar a la televisión de Corea del Sur e integrarse a festivales internacionales como Estéreo Picnic en Colombia, Tecate Pa’l Norte en México y KCON LA en Estados Unidos.

Santos Bravos llegó al Perú el pasado 24 de mayo de 2026, ofreciendo un concierto en el Duomo Costa 21 de San Miguel.

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